Побьет и льва, и буйвола: самое бесстрашное животное живет в Новосибирском зоопарке — эффектное видео с медоедом

В Новосибирском зоопарке четыре года живут медоеды. Пару привезли из Чехии и буквально через год в семье произошло пополнение. Сейчас в учреждении три медоеда, которые пользуются популярностью у гостей.
У животных толстая шкура и устойчивость к змеиному яду. Медоедов называют самыми бесстрашными животными из-за того, что он не боится вступить в схватку ни со львом, ни с буйволом.
Вид остается малоизученным, и любые данные полученные сотрудниками Новосибирского зоопарка — на вес золота. В видео выше показываем этих удивительных животных.
Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили скошенную траву. Дикие котята сначала ее внимательно обнюхали, а потом начали с ней играть.
Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.