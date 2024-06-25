Побьет и льва, и буйвола: самое бесстрашное животное живет в Новосибирском зоопарке — эффектное видео с медоедом

Удивительные животные не боятся ввязываться в неприятности Источник: Андрей Зайцев, Александра Бруня / NGS.RU

В Новосибирском зоопарке четыре года живут медоеды. Пару привезли из Чехии и буквально через год в семье произошло пополнение. Сейчас в учреждении три медоеда, которые пользуются популярностью у гостей.

У животных толстая шкура и устойчивость к змеиному яду. Медоедов называют самыми бесстрашными животными из-за того, что он не боится вступить в схватку ни со львом, ни с буйволом.

Вид остается малоизученным, и любые данные полученные сотрудниками Новосибирского зоопарка — на вес золота. В видео выше показываем этих удивительных животных.

Ранее в Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили скошенную траву. Дикие котята сначала ее внимательно обнюхали, а потом начали с ней играть.