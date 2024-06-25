НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+21°

облачно, без осадков

ощущается как +24

0 м/c,

штиль.

 742мм 91%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,37
EUR 94,08

СРОЧНО

Скандальная сеть пансионатов вновь открылась

Выиграй iPhone 15
Экоквест по заповедникам
Следы барнаульского маньяка
Батл Сибири и Урала
Обманывают на маркетплейсах
Последние квартиры в ипотеку
7 потерянных скульптур
В аэропорт без такси
НГС в Telegram
Животные эксклюзив Узорчатый полоз терроризирует владельцев новосибирских гаражей — его загнали в яму, а он вылез по стене

Узорчатый полоз терроризирует владельцев новосибирских гаражей — его загнали в яму, а он вылез по стене

Змею перепутали с ядовитой гадюкой

917
Написать комментарий
Полоз выползает погреться, а как видит людей — прячется

В Новосибирске владельцев гаражей в Кировском районе встревожил узорчатый полоз. Змею не могут поймать около месяца.

— Скорее всего он у кого-то сбежал, потому что такие змеи у нас не водятся. Его можно встретить в Казахстане, горном Алтае. Каждое утро он выползает и начинает греться на асфальте. Как только к нему люди пытаются подойти, он тут же уползает, — объяснила пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

По спине змеи идут пятнышки, которые похожи на зигзаг. Владельцы гаражей были уверены, что это ядовитая гадюка и просили помочь.

— Был один случай, когда мне сказали, что его зафиксировали, заблокировали пути отхода в яме в гараже и добавили: «Мы убрали у него лестницу». Конечно, он же уполз. По кирпичикам, по щелкам, по проводам он легко выбрался, — подчеркнула сибирячка.

После того как люди убедились, что змея не ядовита, борьба с полозом стала менее напряженной. Но он все равно тревожит местных. Специалисты советуют при встрече со змеей сохранять спокойствие и не тревожить пресмыкающееся.

Вчера крупную черную змею нашли на территории школы.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS.RU, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Змея Полоз Кировский район ЦРДЖ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летнее Солнцестояние — 2024: что делать в этот день, чтобы зарядиться энергией — советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
Полнолуние в Козероге: как оно скажется на знаках Зодиака и чего нельзя делать в этот день — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
Почему не надо ехать на Байкал. Непопулярное мнение местного жителя о том, что не так с великим озером
Виктор Лучкин
журналист
Мнение
Как в России в 90-е: гражданка Турции — о стремительном росте цен в ее стране и потере статуса бюджетного курорта
Анна Фархоманд
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Илья Попов,  36

Ксеня,  51

ToJIuH,  41

Игорь,  52

Сергей,  43

Петр,  42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление