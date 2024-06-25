Узорчатый полоз терроризирует владельцев новосибирских гаражей — его загнали в яму, а он вылез по стене

Полоз выползает погреться, а как видит людей — прячется Источник: ЦРДЖ











В Новосибирске владельцев гаражей в Кировском районе встревожил узорчатый полоз. Змею не могут поймать около месяца.

— Скорее всего он у кого-то сбежал, потому что такие змеи у нас не водятся. Его можно встретить в Казахстане, горном Алтае. Каждое утро он выползает и начинает греться на асфальте. Как только к нему люди пытаются подойти, он тут же уползает, — объяснила пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

По спине змеи идут пятнышки, которые похожи на зигзаг. Владельцы гаражей были уверены, что это ядовитая гадюка и просили помочь.

— Был один случай, когда мне сказали, что его зафиксировали, заблокировали пути отхода в яме в гараже и добавили: «Мы убрали у него лестницу». Конечно, он же уполз. По кирпичикам, по щелкам, по проводам он легко выбрался, — подчеркнула сибирячка.

После того как люди убедились, что змея не ядовита, борьба с полозом стала менее напряженной. Но он все равно тревожит местных. Специалисты советуют при встрече со змеей сохранять спокойствие и не тревожить пресмыкающееся.

Вчера крупную черную змею нашли на территории школы.