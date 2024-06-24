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Животные Черную змею встретили на территории школы на ОбьГЭСе

Черную змею встретили на территории школы на ОбьГЭСе

Волонтеры предполагают, что это уж

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Змея была не рада тому, что ее тревожат

Крупную черную змею нашли на территории школы. Фото пресмыкающегося выложили в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте». Как утверждает автор фото, змею нашли во дворе школы №179.

Сегодня это уже не первая такая находка новосибирцев.

— При этом ракурсе желтых пятен не видно, а именно по ним и определяют — уж это или нет. Мы думаем, что это он, потому что своеобразная форма глаз и чешуек, цвет пуза, — объяснила пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — К нам сегодня утром уже обращались из-за змеи, но она отдыхала в районе улицы Учительская.

Волонтеры советуют не тревожить змей и пройти мимо. Уж не ядовит, но укус может быть неприятен.

В августе прошлого года на берегу Обского водохранилища в Новосибирске заметили змею.

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Змея ОбьГЭС Уж Новосибирск
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