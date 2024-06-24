Черную змею встретили на территории школы на ОбьГЭСе

Змея была не рада тому, что ее тревожат Источник: На ОбьГЭСе (Новосибирск) / Vk.com











Крупную черную змею нашли на территории школы. Фото пресмыкающегося выложили в группе «На ОбьГЭСе (Новосибирск)» во «ВКонтакте». Как утверждает автор фото, змею нашли во дворе школы №179.

Сегодня это уже не первая такая находка новосибирцев.

— При этом ракурсе желтых пятен не видно, а именно по ним и определяют — уж это или нет. Мы думаем, что это он, потому что своеобразная форма глаз и чешуек, цвет пуза, — объяснила пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова. — К нам сегодня утром уже обращались из-за змеи, но она отдыхала в районе улицы Учительская.

Волонтеры советуют не тревожить змей и пройти мимо. Уж не ядовит, но укус может быть неприятен.

В августе прошлого года на берегу Обского водохранилища в Новосибирске заметили змею.

