В Новосибирском зоопарке родился пятнистый оленёнок — трогательные видео с малышом

Впервые пятнистые олени появились в Новосибирском зоопарке в 2000 году Источник: Анна Новикова











Новорожденного пятнистого оленя сняли на видео в Новосибирском зоопарке. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Источник: Анна Новикова

На видео, малыш вместе с мамой гуляет по вольеру. Несмотря на то, что олененок уже окреп, он держится рядом с матерью. Когда появился малыш остается неизвестно.



В Новосибирский зоопарк первых пятнистых оленей привезли в 2000 году. Летом окраска оленей красно-рыжая с белыми пятнами, зимой тускнеет. В дикой природе олень живет 10 — 14 лет. Они — прекрасные прыгуны, могут прыгать на высоту до 2,5 м, преодолевая крутые склоны и скалистые участки.



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