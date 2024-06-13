В Барнаульском зоопарке родились львята, но львица от них отказалась

Львица Ая не стала выкармливать львят Источник: Зоопарк «Лесная сказка» / Оксана Васильева











В зоопарке «Лесная сказка» в Барнауле снова пополнение — на свет появились двое львят: мальчик и девочка. Это очередное потомство хищников Алтая и Аи. Других детенышей, двух мальчиков, показали в прошлом году. Один львенок уже переехал в зоопарк Самары, а его брат остался с семьей в Барнауле.

На этот раз в львиной стае не все пошло гладко после рождения детей. Мама Ая отказалась выкармливать сына и дочку. Первый месяц им давали молоко из бутылочки.



— Сотрудники зоопарка днем и ночью, каждые три часа, бегали кормить львят. Сейчас малыши уже потихоньку пробуют мясо. Мы надеемся, у них все будет хорошо, — рассказал NGS22.RU директор «Лесной сказки» Сергей Писарев.



Первые кадры с одним котенком выставил в соцсетях заместитель Писарева Александр Чеботарев. В ролике он говорит, что львенку всего лишь несколько дней. Но, как пояснили в зоопарке, эти кадры были сняты как раз месяц назад.

На этих кадрах одному львенку всего несколько дней Источник: Александр Чеботарев / соцсети

Пока работники «Лесной сказки» не тревожат взрослых и маленьких хищников. Директор зоопарка объяснил, почему львица отказалась от детей.



— Такое в природе бывает. Обычно мама воспитывает детей первые два года. Потом отпускает и возвращается к мужу, скажем так. Но на этот раз получилось, что между родами прошло слишком мало времени. Ая не смогла восстановиться как следует, поэтому она не кормит.



Руководство «Лесной сказки» уже определилось, что хищники отправятся в разные зоопарки России, когда подрастут.



— Мы будем смотреть по условиям. Там где будут лучшие, туда и отдадим, — коротко ответил Писарев.



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