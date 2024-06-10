«У каждой собаки — трагедия в анамнезе»: в Новосибирске прошла выставка-раздача «осиротевших» животных

24 собаки разных парод и возрастов искали новый дом Источник: NGS.RU

В Новосибирске 9 июня прошла выставка-раздача собак, которую организовали волонтеры группы «Осиротевший». На ней представили 24 питомца. Как прошло мероприятие, смотрите в коротком видео выше.

Животные находятся на передержке или в зоогостинице. На выставке для некоторых из них удалось найти новый дом. Организаторы очень бдительно относятся к выбору хозяев, обязательное условие — новый владелец собаки должен жить в Новосибирске, чтобы волонтеры могли регулярно навещать собаку и проверять условия, в которых она содержится.



— Это все животные, которых мы забрали с улицы, живущие на передержке. Кого-то с улицы, кого-то с плохих условий, с черного разведения. Здесь у каждого какая-то трагедия. Собаки прошли полный чекап по здоровья, они все вакцинированы и стерилизованы. Если у кого-то есть какие-то нюансы по здоровью, мы обговариваем и курируем полностью все медикаментозное сопровождение до выздоровления собаки, — рассказала волонтер группы «Осиротевший» Анна Никитина.



В течение дня новосибирцы могли познакомиться с четвероногими и приютить кого-то из собак. В основном на выставке были уже взрослые животные, некоторые — с последствиями травм, с парализованными конечностями. Щенков было совсем немного. Пятеро животных нашли новый дом. Теперь за тем, как они адаптируются к новым условиям, будут следить волонтеры.



Ранее мы рассказывали, как в Свердловской области собаки защищали от волков и согревали холодными ночами потерявшихся в лесу детей.

