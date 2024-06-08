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Происшествия подробности Спали в обнимку с собаками, питались найденными яйцами: как брат с сестрой четыре дня выживали одни в лесу

Спали в обнимку с собаками, питались найденными яйцами: как брат с сестрой четыре дня выживали одни в лесу

Трогательное видео встречи с волонтерами

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Гриша и Вика находятся в больнице в состоянии средней тяжести

Появилось видео, как спасатели вывозят из леса пропавших брата и сестру. 10-летнюю Вику и 12-летнего Гришу из Тюмени заметили в лесу на четвертые сутки поисков. Детей увидел волонтер Игорь, с ними были собаки — бигли Вики и Гриши, вместе с которыми они ушли в лес. Собаки ни на минуту не отходили от своих маленьких хозяев — ни все эти три дня в лесу, ни когда их нашли волонтеры.

— Дети сказали, что заблудились, замерзли, ночью спали в обнимку с собаками. Говорят, что животные отгоняли от них волков, — рассказал координатор «ЛизаАлерт» Сергей Клецин.

Детей удалось найти волонтерам, которые прибыли в зону поиска накануне, 7 июня — Игорю Грекову, Вадиму Хасанову, Евгению Садритдинову и Виктору Крылову.

— Нам обозначили квадрат, который надо проехать. На заданном квадрате через 15 километров мы их обнаружили в лесу, на проселочной дороге, — рассказал Игорь Греков редакции Е1.RU. — Мы ехали на двух квадроциклах вчетвером и их обнаружили. У них не было паники — я вообще удивился. Мы кричали каждые 200 метров и останавливались, кричали их и дальше ехали. Они услышали нас, но не могли кричать в ответ, так как у них уже голоса были надорваны.

Как рассказал порталу 66.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, питались дети как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали.

Найденные дети сейчас в больнице. По словам врачей состоянию Гриши и Вики сейчас ничего не угрожает — они в сознании, адекватны, гемодинамически стабильны.

— Дети госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания, — сообщили в Минздраве Свердловской области. — С пострадавшими работает психолог. Проводится обследование.

В больницу к ребятам уже приехала их мама Альфия. Дозвонившимся до нее журналистам E1.RU женщина сказала, что сейчас находится рядом с детьми, хочет побыть с ними наедине.

Брат с сестрой ушли с дедушкой на рыбалку в лес к реке Липке 4 июня. На обратном пути они заблудились. Поиски не прекращались ни днем, ни ночью. Утром 8 июня, на четвертый день операции, стало известно, что ребят нашли живыми. В полиции сообщили, что волонтеров в ближайшее время наградят за помощь МВД, за проявленные оперативность и профессионализм.

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