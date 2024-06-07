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Животные Чаще выглядывает из маминой сумки: кенгуренок в барнаульском зоопарке показался посетителям — милые фото

Чаще выглядывает из маминой сумки: кенгуренок в барнаульском зоопарке показался посетителям — милые фото

Детеныш родился недавно

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Первые полгода жизни детеныш кенгуру не показывается из сумки

Недавно в барнаульском зоопарке в семействе кенгуру произошло пополнение. Теперь детеныш стал чаще показываться посетителям «Лесной сказки». Посмотрите, какие милые кадры с кенгуренком опубликовали в соцсетях зоопарка.

— Наш малыш кенгуренок всё чаще показывается из маминой сумочки. Главное — не кричать и не шуметь, тогда ваши шансы его увидеть будут значительно выше, — отмечают сотрудники «Лесной сказки».

Всего через несколько месяцев малыш покинет мамину сумку

В сумке матери детеныши кенгуру проводят первые шесть-восемь месяцев после рождения, пока полностью не окрепнут. Голову кенгурята начинают высовывать к пяти месяцам. К шести — на короткое время вылезают из сумки, однако при малейшей опасности снова прячутся в свое убежище.

А в Новосибирском зоопарке недавно родились котята у двух самок манула. Посмотрите, как малыши играют, на видео.

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