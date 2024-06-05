«Шесть лет жил на улице, никому не мешал»: новосибирцы спасли бездомного пса — в его теле нашли пули

Животное заметили в Мошково Источник: Анастасия Добровольская











В Новосибирской области волонтеры обратились в полицию из-за бездомной собаки, в теле которой нашли пули. Животное заметили в рабочем поселке Мошково в конце мая, по словам зоозащитников, пес до сих пор находится в стационаре.



Об этом НГС сообщила волонтер Анастасия Добровольская. Сибирячка уточнила, что сама она живет в Сокуре Мошковского района.



— Собака бездомная, шесть лет на улице жила. Псу жители поставили будку, кормили. Никому он не мешал, абсолютно неагрессивный пес, — сказала Анастасия. — 24 мая летит сообщение по всем чатам (волонтеров. — Прим. ред.), что собака находится в каком-то крайне тяжелом состоянии. В этот же день неравнодушные жители Мошково по нашей просьбе увезли его в клинику, и он там находится до сих пор.



Волонтер уточнила, что ветеринары сделали животному рентген и выяснилось, что в его теле нашли пулю — она прошла насквозь через половой орган, застряла в бедре. Гениталии, по ее словам, пришлось удалить.

Животное доставили в ветклинику Источник: Анастасия Добровольская

— Вчера настояла, чтобы сделали повторный рентген всего организма, потому что это уже третья собака, которую мы с пулевыми забираем из Мошковского района. У нас всё это было в мае месяце, — объяснила волонтер. — После операции мы должны были швы снимать с 3 по 8 июня, но, так как вчера были еще обнаружены два пулевых у него, вердикта врача еще нет.



По словам Анастасии, после рентгена пули также обнаружили в позвоночнике животного и рядом, сколько пес будет находиться в ветеринарной клинике, волонтер не знает. Вместе с тем сибирячка уточнила, что после лечения животное отправят на передержку.



— Дальше он поедет у нас на передержку с медицинским уходом, а потом мы будем искать ему лучшие руки. Если, конечно, он не останется инвалидом, спинальником никаким не будет. А так он останется у нас на постоянной основе, — объяснила волонтер.



Сибирячка сообщила, что из-за ситуации обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС подтвердили, что заявление поступило в ведомство.



— На данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.



В ветеринарной клинике НГС подтвердили, что животное действительно поступило в медучреждение. Дополнительную информацию о состоянии собаки специалисты не смогли сообщить.

