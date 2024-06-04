НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

4 м/c,

с-з.

 744мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 89,38
EUR 96,87
Реклама

СРОЧНО

Что значит волна ВИП-арестов чиновников

Инсайды от Валерии
Лето с пользой
Что значат посадки випов
Необычные дома Новосибирска
Кто живет в 115-летнем доме
Как не пропустить отпуск
Как отжигают The Hatters
Живут рядом с убийцами
Лучшие события июня
НГС в Telegram
Животные Молодого пса дважды нашли привязанным к дереву у Пашино — волонтеры спасли его, но он сбежал

Молодого пса дважды нашли привязанным к дереву у Пашино — волонтеры спасли его, но он сбежал

Собаку обнаружили случайно

1 929
18 комментариев
Пашка совсем молодой — ему меньше года

В лесу возле новосибирского микрорайона Пашино дважды находили пса, привязанного к столбу. Как рассказала волонтер Ирина Аверина, собаку назвали Пашка.

В первый раз пса обнаружили в конце мая. Он три дня просидел привязанным к столбу.

— К нему никто не мог подойти, его кормили. Потом до нас дошла информация, я съездила и забрала его, отвезла на платную передержку. Он у нас там двое суток просидел нормально и вылез из ошейника, — рассказала Ирина Аверина.

Потом Пашка убежал, а волонтеры начали его искать, дали объявления. Но через две недели пса снова нашли привязанным к дереву, уже глубже в лесу. Его обнаружили местные жители, которые катались на квадроцикле.

— Он уже был привязан на цепи. То есть он убежал и вернулся к хозяину. Хозяин ему опять надел ошейник. Видимо, хозяин решил, что Пашка перегрыз поводок и по этой причине вернулся к нему. В этот раз на цепь посадил. Они не могли его отпустить — он чужих к себе не подпускает. Они к нему подошли, и он сорвался с цепи. А цепь всего 40 сантиметров была, — объясняет Ирина.

Пашка убежал в неизвестном направлении, но волонтеры предполагают, что хозяин снова мог посадить его на цепь и увезти уже дальше в лес.

— Он опять где-нибудь его привяжет. Мы в социальных сетях выложили всю информацию, уже деньги предложили людям, чтобы нам просто сказали, где живет этот хозяин. Неужели никто не знает? Нам хочется найти хозяина, чтобы он нам сказал, куда он отвез собаку и привязал, чтобы нам пса все-таки забрать и спасти, — добавила волонтер.

Как объясняет Ирина, пес совсем молодой и красивый — ему нет даже года. Когда его нашли в первый раз, здоровье было в хорошем состоянии. А во второй раз пес уже заметно похудел. Волонтеры предполагают, что он сидел на цепи несколько дней без еды и воды. Где Пашка сейчас и жив ли он, волонтеры не знают, но надеются, что кто-то сообщит информацию о его хозяине.

Ранее зоозащитники забрали у жительницы Новосибирска Анастасии Серебрянской сразу 12 йоркширских терьеров — 8 взрослых и 4 щенков. Хозяйка покрасила питомцев акриловой краской.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.

ПО ТЕМЕ
Собака Волонтеры Пашино Цепь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY10
Печаль
SAD6
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Пляжи, веломаршруты и европейские городки. Журналист рассказала, чем заняться в Калининграде и области
Серафима Путиева
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Я абьюзер и деспот, эгоист и нарцисс»: исповедь домашнего тирана — как от его побоев сбежала девушка и отвернулась семья
Иван Б.
Называет себя абьюзером
Рекомендуем
Знакомства

Slava,  34

Alina,  39

Сергей,  54

Nadiaali,  33

Виталий,  37

Иван Иванов,  34

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

20 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

аренда парикмахерского кресла

14 500 ₽

Добавить объявление