Молодого пса дважды нашли привязанным к дереву у Пашино — волонтеры спасли его, но он сбежал

В лесу возле новосибирского микрорайона Пашино дважды находили пса, привязанного к столбу. Как рассказала волонтер Ирина Аверина, собаку назвали Пашка.
В первый раз пса обнаружили в конце мая. Он три дня просидел привязанным к столбу.
— К нему никто не мог подойти, его кормили. Потом до нас дошла информация, я съездила и забрала его, отвезла на платную передержку. Он у нас там двое суток просидел нормально и вылез из ошейника, — рассказала Ирина Аверина.
Потом Пашка убежал, а волонтеры начали его искать, дали объявления. Но через две недели пса снова нашли привязанным к дереву, уже глубже в лесу. Его обнаружили местные жители, которые катались на квадроцикле.
— Он уже был привязан на цепи. То есть он убежал и вернулся к хозяину. Хозяин ему опять надел ошейник. Видимо, хозяин решил, что Пашка перегрыз поводок и по этой причине вернулся к нему. В этот раз на цепь посадил. Они не могли его отпустить — он чужих к себе не подпускает. Они к нему подошли, и он сорвался с цепи. А цепь всего 40 сантиметров была, — объясняет Ирина.
Пашка убежал в неизвестном направлении, но волонтеры предполагают, что хозяин снова мог посадить его на цепь и увезти уже дальше в лес.
— Он опять где-нибудь его привяжет. Мы в социальных сетях выложили всю информацию, уже деньги предложили людям, чтобы нам просто сказали, где живет этот хозяин. Неужели никто не знает? Нам хочется найти хозяина, чтобы он нам сказал, куда он отвез собаку и привязал, чтобы нам пса все-таки забрать и спасти, — добавила волонтер.
Как объясняет Ирина, пес совсем молодой и красивый — ему нет даже года. Когда его нашли в первый раз, здоровье было в хорошем состоянии. А во второй раз пес уже заметно похудел. Волонтеры предполагают, что он сидел на цепи несколько дней без еды и воды. Где Пашка сейчас и жив ли он, волонтеры не знают, но надеются, что кто-то сообщит информацию о его хозяине.
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