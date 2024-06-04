Молодого пса дважды нашли привязанным к дереву у Пашино — волонтеры спасли его, но он сбежал

— К нему никто не мог подойти, его кормили. Потом до нас дошла информация, я съездила и забрала его, отвезла на платную передержку. Он у нас там двое суток просидел нормально и вылез из ошейника, — рассказала Ирина Аверина.

Потом Пашка убежал, а волонтеры начали его искать, дали объявления. Но через две недели пса снова нашли привязанным к дереву, уже глубже в лесу. Его обнаружили местные жители, которые катались на квадроцикле.

— Он уже был привязан на цепи. То есть он убежал и вернулся к хозяину. Хозяин ему опять надел ошейник. Видимо, хозяин решил, что Пашка перегрыз поводок и по этой причине вернулся к нему. В этот раз на цепь посадил. Они не могли его отпустить — он чужих к себе не подпускает. Они к нему подошли, и он сорвался с цепи. А цепь всего 40 сантиметров была, — объясняет Ирина.

