Покрасила собак акриловой краской: зоозащитники забрали у сибирячки стаю из 12 йорков — женщина требует их вернуть

Владелица животных рассказала, что недавно родились щенки — один из них умер Источник: Елена Сундукова











Зоозащитники забрали у жительницы Новосибирска Анастасии Серебрянской сразу 12 йоркширских терьеров — 8 взрослых и 4 щенков. Как уверяет женщина, отдавать собак она не хотела. Зоозащитница Елена Сунудкова утверждает обратное — по ее словам, вместе с коллегами она приезжала за питомцами по просьбе самой Анастасии. Кроме того, волонтерам не понравилось то, в каком состоянии находилась квартиры владелицы собак. НГС разбирался в двух точках зрения и возможных причинах произошедшего.

Умер щенок

Анастасия рассказала НГС, что она индивидуальный предприниматель. Она отмечает, что получает деньги в зависимости от того, когда проводится сделка — стабильной зарплаты у нее по сути нет. Несмотря на сложности с финансами, она на несколько месяцев вперед запасла для них сухой корм.

По данным сервиса «Контур.Фокус», Анастасия Серебрянская зарегистрировала ИП в 2022 году. Среди кодов ее экономической деятельности — розничная торговля по почте или в интернете, переработка и консервирование мяса. В своем канале в «Дзене» она пишет, что является актрисой вайнов, моделью и блогером, а также создала бренд антицеллюлитной косметики.

Как утверждает Серебрянская, в этом мае к ней пришли люди, представились волонтерами и попросили пустить их в квартиру для проверки условий, в которых содержатся собаки. Она убеждена, что войдя, они забрали не только питомцев, но и ее телефон, а также сломали ручку на входной двери.



По словам хозяйки, совсем недавно у ее собаки родились новые щенки, один оказался проблемный, ему требовались лекарства. А на лекарства, в отличие от еды, денег не оказалось.

— Умер щенок, потому что у меня не было детского питания. Никто не помог, там денег не хватило. Всё, что надо, я купила заранее, а на вот это не хватило. Плохо было с дыханием, не мог нормально питаться. Из тех, кого просила, никто даже 300 рублей не занял. И после похорон я, естественно, пролежала, было вообще не до уборки, — заверила Серебрянская.



Сибирячка написала на зоозащиту заявление в полицию. Сейчас проводится проверка, опрошены стороны конфликта, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области.

«Попросила забрать, а потом вернуть»

Зоозащитница Елена Сундукова не согласна — она заверила НГС, что Анастасия сама позвонила ей и попросила помочь пристроить йоркширских терьеров. Владелица якобы жаловалась, что у нее не было возможности полноценно за ними ухаживать, нечем кормить и накопились долги по оплате коммунальных услуг.

В роликах из квартиры, которые Елена прислала в редакцию, видно, что в одной из комнат было множество пеленок, грязь, на спинах питомцев — нарисованные крупно цифры. Сама Анастасия уточняет, что пронумеровала их для съемок к 9 мая и использовала для этого акриловую краску.

По словам Сундуковой, через несколько дней после визита волонтеров Анастасия написала сообщение с вопросом, когда ей вернут терьеров.



— Говорю: «Не поняла, вы нам отдали йорков, собаки уже показаны ветеринару, проставлены прививки, они все записаны на кастрацию, стерилизацию. Переданы в зоозащитную группу на пристрой. Кто-то уже даже пристроился домой». Совершенно бесплатно — зоозащитники не продают животных, — заявила собеседница НГС.

Зоозащитница считает, собаки были весьма истощены Источник: Елена Сундукова

Сундукова ответила и на обвинения о порче дверной ручки. Говорит, что она и так была сломана, и, выходя в подъезд, хозяйка брала ее с собой. Но дверь всё же захлопнулась, и пришлось вызывать службу, которая вскрывает замки:

— Она попросила: «Не оставляйте меня, пожалуйста, денег нет». Остались с ней, чтобы дверь открыли и чтобы оплатить — утверждает Елена.



Ситуацию с телефоном, пропавшим у Анастасии, она прокомментировала следующим образом:



— Когда мы зашли в квартиру, она увидела, что я снимаю, и заявила: «Ой, где-то мой телефон». Бегала по квартире, искала, но так и не нашла. Но там вещи были навалены. Когда уже захлопнулась дверь, говорит: «Вы что, мой телефон спрятали?» Я говорю: «Да боже упаси». Мы телефона даже в глаза не видели.



Недавно жители нового жилого комплекса ополчились на жесткого соседа — его собаку увезли к ветеринару с ножевым ранением.