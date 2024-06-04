Безмерно любвеобильные: в Новосибирске продают щенков миниатюрной американской овчарки — за них просят 250 тысяч рублей

Щенкам чуть больше недели Источник: Avito.ru











В Новосибирске продают четырех щенков миниатюрной американской овчарки. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за них просят 250 тысяч рублей.



Из текста объявления следует, что щенки появились на свет 25 мая, им чуть больше недели. На продажу выставлены три мальчика и одна девочка. К покупателям малыши смогут переехать после 20 июля. Продавец обещает предоставить полный покат документов, а также подарок от заводчика.



— Прекрасная, душевная, и очень тактильная собака, безмерно любвеобильная к людям и другим животным, — так описывает породу автор объявления.



Щеночки находятся в Новосибирске, но их готовы отправить в любую точку мира.



Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

