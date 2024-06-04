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Животные Безмерно любвеобильные: в Новосибирске продают щенков миниатюрной американской овчарки — за них просят 250 тысяч рублей

Безмерно любвеобильные: в Новосибирске продают щенков миниатюрной американской овчарки — за них просят 250 тысяч рублей

Малыши появились на свет 25 мая

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Щенкам чуть больше недели

В Новосибирске продают четырех щенков миниатюрной американской овчарки. Как говорится в объявлении на сайте Avito, за них просят 250 тысяч рублей.

Из текста объявления следует, что щенки появились на свет 25 мая, им чуть больше недели. На продажу выставлены три мальчика и одна девочка. К покупателям малыши смогут переехать после 20 июля. Продавец обещает предоставить полный покат документов, а также подарок от заводчика.

— Прекрасная, душевная, и очень тактильная собака, безмерно любвеобильная к людям и другим животным, — так описывает породу автор объявления.

Щеночки находятся в Новосибирске, но их готовы отправить в любую точку мира.

Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу редкого щенка породы Мамесиба. За него просят 250 тысяч рублей.

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