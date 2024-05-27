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Животные Медведь задрал двух коров в Новосибирской области — его разрешили застрелить

Медведь задрал двух коров в Новосибирской области — его разрешили застрелить

Инцидент произошел в Каргатском районе

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Хищника видели у деревни Натальинка

В Каргатском районе Новосибирской области застрелили медведя, который напал на двух коров. Информацию об этом НГС подтвердили в министерстве природных ресурсов Новосибирской области.

В ведомстве сообщили, что 21 мая поступило сообщение от местного фермера о том, что медведь напал на двух коров и убил их. Все произошло в районе Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района. Поскольку хищника видели рядом с населенным пунктом Натальинка — было принято решение выдать разрешение на его отстрел из охотничьего ружья.

Разрешение на отстрел медведя было выдано на срок с 22 по 24 мая. В Минприроды Новосибирской области сообщили НГС, что охотоведы нашли зверя и застрелили, теперь он не представляет опасности.

На минувших выходных в Тогучинском районе к людям вышла семья кабанов. Животные, которые мирно прогуливались по деревне, попали на видео.

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Новосибирская область Минприроды НСО Медведь Охота
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