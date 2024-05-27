Медведь задрал двух коров в Новосибирской области — его разрешили застрелить

Хищника видели у деревни Натальинка Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Каргатском районе Новосибирской области застрелили медведя, который напал на двух коров. Информацию об этом НГС подтвердили в министерстве природных ресурсов Новосибирской области.



В ведомстве сообщили, что 21 мая поступило сообщение от местного фермера о том, что медведь напал на двух коров и убил их. Все произошло в районе Верх-Каргатского сельсовета Каргатского района. Поскольку хищника видели рядом с населенным пунктом Натальинка — было принято решение выдать разрешение на его отстрел из охотничьего ружья.



Разрешение на отстрел медведя было выдано на срок с 22 по 24 мая. В Минприроды Новосибирской области сообщили НГС, что охотоведы нашли зверя и застрелили, теперь он не представляет опасности.