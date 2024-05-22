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Животные эксклюзив Милый гремлин: сибирячке подарили необычного кудрявого кота — его привезли из Геленджика

Милый гремлин: сибирячке подарили необычного кудрявого кота — его привезли из Геленджика

Он любит сидеть на плече хозяина

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Семья обожает Уника

Жительница Новосибирска получила в подарок необычного котенка редкой породы девон-рекс. Его привезли два года назад из Краснодарского края. Хозяева назвали его Уником.

— Котик приехал к нам из города Геленджика. За сколько его купили, мы не знаем, так как это подарок, — объяснила корреспонденту НГС хозяйка животного Людмила. — Характер у него спокойный, по утрам нас не будит, спит вместе со своим человеком.

Уник очень любит играть, гоняться за своей дразнилкой и высоко прыгать.

Посмотрите, какая у кота необычная шерстка!

— Их поведение в шутку описывается как нечто среднее между кошкой, собакой и обезьяной. Девон-рексы обычно очень активны, игривы, стремятся к тесному контакту с человеком. Характерная особенность поведения — девон-рексы любят залезать человеку на плечи, сидеть на шее. Шерсть девон-рексов отличается малым количеством так называемого остевого волоса, волнистая, — отметила женщина.

Считается, что коты этой породы реже вызывают аллергию.

Многие новосибирцы готовы были заплатить внушительные суммы, чтобы получить породистого питомца. Новосибирцы показали своих котиков и объяснили, почему выбрали именно их, а также сколько тратят на содержание капризуль в месяц.

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