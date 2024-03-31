«Люди знают, мы мимо не пройдём»: как в приюте под Новосибирском выхаживают лошадей, которых хотели отправить на убой

Эту лошадь Татьяне Шелистовой подарили её бывшие хозяева — сами содержать её они не могли. Сегодня это одна из любимиц руководительницы приюта Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске и области немало приютов для животных — кошек и собак. Но есть один необычный: в конном клубе-приюте «Верю в жизнь» ухаживают за постаревшими и брошенными лошадьми. Здесь живут те, кого хозяева не могут содержать или планировали сдать на убой. А вместе с ними — козы, овцы и множество собак и кошек. У большинства животных есть печальные истории попадания в приют, но живут они здесь дружно. У приюта есть команда волонтёров, ученики в школе верховой езды и люди с инвалидностью, которым здесь помогают социализироваться. Как в бору под Новосибирском появился необычный приют, во сколько обходится содержание подопечных и что помогает организации держаться на плаву, НГС рассказала его основательница Татьяна Шелистова.

Клуб-приют занимает территорию в гектар — животным нужны просторные загоны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Всего в получасе езды от центра Новосибирска, в охраняемом Кудряшовском бору можно встретить диких лисиц, косуль и других лесных зверей. Бок о бок с ними здесь живут лошади — подопечные единственного в регионе приюта «Верю в жизнь».



Приют в 2006 году организовала и с тех пор им руководит сибирячка Татьяна Шелистова. Ее любовь к лошадям берёт начало из детства: в 8 лет она начала заниматься в школе олимпийского резерва по конному спорту на Новосибирском ипподроме, но быстро поняла, что там к животным относятся как к живым тренажёрам. Но так или иначе Татьяна продолжала работать с лошадьми. На момент организации приюта она работала в конюшне, но её закрыли, а лошадей хотели отдать на убой. Допустить подобное Татьяна не могла — и выкупила их.

Всего здесь живёт почти 40 лошадей, но большая часть из них — при хозяевах и содержании Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На первое время лошадей приютила соседняя конюшня, а потом Татьяна нашла бывшее овощехранилище в Кудряшовском.



— Владелец этого участка — очень хороший человек, ему низкий поклон. Он предоставляет нам землю бесплатно, не беря никакую аренду. Мы оплачиваем только по счетчикам, — рассказала Татьяна Шелистова. — Но он продает свой участок, и сколько он будет это делать, год или десять лет, мы не знаем.

Подопечные приюта живут бок о бок с частными лошадьми. Например, хозяина лошади слева посадили в тюрьму, а конь в центре остался без матери. Справа — лошадь, за которой сотрудники клуба-приюта ухаживают за деньги Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Приют ищет альтернативу, но на подобную территорию понадобится не менее миллиона рублей — таких денег у волонтёров нет, а открывать сбор они не решаются: опасаются недоброжелателей. Приют — некоммерческая организация, которая существует не без помощи неравнодушных людей. Бывшие спортсмены сюда приходят подрабатывать инструкторами, а волонтеры ухаживают за животными, кормят и моют их, убирают территорию.



Сегодня подопечные приюта — это 15–17 лошадей, которые попали в него по старости или пострадали от рук человека. Есть животные, которых хозяева отдали в приют, потому что по разным причинам больше не могли их содержать, пережившие предательство и жестокое обращение.

У лошадей здесь есть возможность и порезвиться, и поваляться Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Ещё около 20 лошадей — частные, за которыми здесь ухаживают за отдельную плату. Среди них, в частности, есть лошади школы верховой езды. Уход за ними помогает приюту содержать и тех, кто оказался никому больше не нужен. Приют берет на себя полную ответственность за лошадей, которых приводят сюда на содержание. Их кормят, выгуливают, чистят и следят за здоровьем. Стоимость такой услуги для владельца лошади — 16 тысяч рублей за месяц.



— У нас два отделения: школа верховой езды и отделение приюта. За счет первого отделения мы содержим второе. При этом мы не устраиваем сборов в интернете, приют обеспечиваем самостоятельно, но от помощи не отказываемся, — говорит Татьяна Шелистова.



В школе занимаются как взрослые, так и дети — в отзывах на клуб-приют немало сообщений от родителей. Татьяна рассказала, что под присмотром инструктора к занятиям допускают детей уже с 2–3 лет, а заниматься можно как индивидуально (1200 рублей за занятие), так и в группе (1000 рублей).

Рыжий конь справа — старый ветеран спорта. Ему повезло с хозяином, который решил его отдать клубу-приюту за символическую сумму. Остальные — частные лошади Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В клубе могут выучить и на инструктора, но без выдачи соответствующих документов, признала руководитель «Верю в жизнь». А ещё здесь бесплатно помогают социализироваться людям с инвалидностью: они находятся рядом с животными, которым по мере своих сил стараются помогать, как это делают волонтеры и сотрудники клуба.

У лошади слева умерла мать: она страдала от выкидышей и смогла родить единственного жеребенка. Белую молодую лошадь уже везли на убой, но мясник решил заехать в приют за баранами, разговорился с сотрудниками, показал лошадь и её, конечно, выкупили Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В приюте есть отдельный загон для овец, баранов и коз — специально их не заводили, говорит Татьяна, история их появления здесь почти как у лошадей.



— Какому-то бизнесмену подарили на день рождения овечку. Куда ему ее девать? Он привез сюда. Овечка оказалась беременна. Такая же история с козой: её привезли, и она тоже оказалась беременна, и теперь у нас целое стадо, — смеётся руководительница приюта.



Некоторых подросших животных приют отдаёт в частные руки, получая взамен корм для лошадей. На день необходимо не меньше тюка сена, и за его качеством здесь тщательно следят.

Одна подаренная приюту овца оказалась беременна, и теперь здесь живёт почти целая отара. А ещё есть ослик и пони Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На территории клуба-приюта также живёт множество кошек и собак — последних здесь больше 20. По словам Татьяны Шелистовой, их часто привозят, чтобы бросить, снять с себя ответственность.



— Привязывают к деревьям рядом с клубом, обычно вечером, после десяти часов. Кто-то здесь через дорогу к остановке привязывает, бросают их люди — знают, что мы мимо не пройдем, — возмущается женщина.

Хозяева этой собаки хотели её усыпить за неадекватное поведение, но ветеринары связались с конным клубом. Собака оказалась вполне нормальной и теперь охраняет территорию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прокормить такое количество животных сотрудники клуба сами не могут — им помогает ресторан санатория «Парус», который находится неподалеку. Есть и те, кто готов жертвовать клубу деньги, иногда довольно большие суммы.



— Как-то позвонил мужчина из Москвы и сказал, что хочет дать миллион рублей. Мы подумали, что это розыгрыш или развод. Он сказал: Моя жена увидела [репортаж о] вас на НГС и хочет пожертвовать деньги, — рассказала Татьяна Шелистова.



И не соврал, деньги действительно перевел. Это дало возможность положить на территории клуба-приюта асфальт, который был очень нужен.

В общей сложности на гектаре земли здесь живёт около сотни самых разных животных. В клубе-приюте надеются, что им удастся сохранить его Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Татьяне Шелистовой удалось создать такое место, где лошади, пострадавшие от рук человека или преданные своими хозяевами, могут жить спокойно.



Ещё один необычный приют есть на Урале — там доживают свой век постаревшие коровы. О самой знаменитой ферме и «неубиваемом стаде» рассказывали наши коллеги из E1.RU.

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