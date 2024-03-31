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Животные фоторепортаж «Люди знают, мы мимо не пройдём»: как в приюте под Новосибирском выхаживают лошадей, которых хотели отправить на убой

«Люди знают, мы мимо не пройдём»: как в приюте под Новосибирском выхаживают лошадей, которых хотели отправить на убой

На гектаре леса в Кудряшовском живут лошади, а также овцы-подкидыши, кошки и брошенные собаки

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Эту лошадь Татьяне Шелистовой подарили её бывшие хозяева — сами содержать её они не могли. Сегодня это одна из любимиц руководительницы приюта

В Новосибирске и области немало приютов для животных — кошек и собак. Но есть один необычный: в конном клубе-приюте «Верю в жизнь» ухаживают за постаревшими и брошенными лошадьми. Здесь живут те, кого хозяева не могут содержать или планировали сдать на убой. А вместе с ними — козы, овцы и множество собак и кошек. У большинства животных есть печальные истории попадания в приют, но живут они здесь дружно. У приюта есть команда волонтёров, ученики в школе верховой езды и люди с инвалидностью, которым здесь помогают социализироваться. Как в бору под Новосибирском появился необычный приют, во сколько обходится содержание подопечных и что помогает организации держаться на плаву, НГС рассказала его основательница Татьяна Шелистова.

Клуб-приют занимает территорию в гектар — животным нужны просторные загоны

Всего в получасе езды от центра Новосибирска, в охраняемом Кудряшовском бору можно встретить диких лисиц, косуль и других лесных зверей. Бок о бок с ними здесь живут лошади — подопечные единственного в регионе приюта «Верю в жизнь».

Приют в 2006 году организовала и с тех пор им руководит сибирячка Татьяна Шелистова. Ее любовь к лошадям берёт начало из детства: в 8 лет она начала заниматься в школе олимпийского резерва по конному спорту на Новосибирском ипподроме, но быстро поняла, что там к животным относятся как к живым тренажёрам. Но так или иначе Татьяна продолжала работать с лошадьми. На момент организации приюта она работала в конюшне, но её закрыли, а лошадей хотели отдать на убой. Допустить подобное Татьяна не могла — и выкупила их.

Всего здесь живёт почти 40 лошадей, но большая часть из них — при хозяевах и содержании

На первое время лошадей приютила соседняя конюшня, а потом Татьяна нашла бывшее овощехранилище в Кудряшовском.

— Владелец этого участка — очень хороший человек, ему низкий поклон. Он предоставляет нам землю бесплатно, не беря никакую аренду. Мы оплачиваем только по счетчикам, — рассказала Татьяна Шелистова. — Но он продает свой участок, и сколько он будет это делать, год или десять лет, мы не знаем.

Подопечные приюта живут бок о бок с частными лошадьми. Например, хозяина лошади слева посадили в тюрьму, а конь в центре остался без матери. Справа — лошадь, за которой сотрудники клуба-приюта ухаживают за деньги

Приют ищет альтернативу, но на подобную территорию понадобится не менее миллиона рублей — таких денег у волонтёров нет, а открывать сбор они не решаются: опасаются недоброжелателей. Приют — некоммерческая организация, которая существует не без помощи неравнодушных людей. Бывшие спортсмены сюда приходят подрабатывать инструкторами, а волонтеры ухаживают за животными, кормят и моют их, убирают территорию.

Сегодня подопечные приюта — это 15–17 лошадей, которые попали в него по старости или пострадали от рук человека. Есть животные, которых хозяева отдали в приют, потому что по разным причинам больше не могли их содержать, пережившие предательство и жестокое обращение.

У лошадей здесь есть возможность и порезвиться, и поваляться

Ещё около 20 лошадей — частные, за которыми здесь ухаживают за отдельную плату. Среди них, в частности, есть лошади школы верховой езды. Уход за ними помогает приюту содержать и тех, кто оказался никому больше не нужен. Приют берет на себя полную ответственность за лошадей, которых приводят сюда на содержание. Их кормят, выгуливают, чистят и следят за здоровьем. Стоимость такой услуги для владельца лошади — 16 тысяч рублей за месяц.

— У нас два отделения: школа верховой езды и отделение приюта. За счет первого отделения мы содержим второе. При этом мы не устраиваем сборов в интернете, приют обеспечиваем самостоятельно, но от помощи не отказываемся, — говорит Татьяна Шелистова.

В школе занимаются как взрослые, так и дети — в отзывах на клуб-приют немало сообщений от родителей. Татьяна рассказала, что под присмотром инструктора к занятиям допускают детей уже с 2–3 лет, а заниматься можно как индивидуально (1200 рублей за занятие), так и в группе (1000 рублей).

Рыжий конь справа — старый ветеран спорта. Ему повезло с хозяином, который решил его отдать клубу-приюту за символическую сумму. Остальные — частные лошади

В клубе могут выучить и на инструктора, но без выдачи соответствующих документов, признала руководитель «Верю в жизнь». А ещё здесь бесплатно помогают социализироваться людям с инвалидностью: они находятся рядом с животными, которым по мере своих сил стараются помогать, как это делают волонтеры и сотрудники клуба.

У лошади слева умерла мать: она страдала от выкидышей и смогла родить единственного жеребенка. Белую молодую лошадь уже везли на убой, но мясник решил заехать в приют за баранами, разговорился с сотрудниками, показал лошадь и её, конечно, выкупили

В приюте есть отдельный загон для овец, баранов и коз — специально их не заводили, говорит Татьяна, история их появления здесь почти как у лошадей.

— Какому-то бизнесмену подарили на день рождения овечку. Куда ему ее девать? Он привез сюда. Овечка оказалась беременна. Такая же история с козой: её привезли, и она тоже оказалась беременна, и теперь у нас целое стадо, — смеётся руководительница приюта.

Некоторых подросших животных приют отдаёт в частные руки, получая взамен корм для лошадей. На день необходимо не меньше тюка сена, и за его качеством здесь тщательно следят.

Одна подаренная приюту овца оказалась беременна, и теперь здесь живёт почти целая отара. А ещё есть ослик и пони

На территории клуба-приюта также живёт множество кошек и собак — последних здесь больше 20. По словам Татьяны Шелистовой, их часто привозят, чтобы бросить, снять с себя ответственность.

— Привязывают к деревьям рядом с клубом, обычно вечером, после десяти часов. Кто-то здесь через дорогу к остановке привязывает, бросают их люди — знают, что мы мимо не пройдем, — возмущается женщина.

Хозяева этой собаки хотели её усыпить за неадекватное поведение, но ветеринары связались с конным клубом. Собака оказалась вполне нормальной и теперь охраняет территорию

Прокормить такое количество животных сотрудники клуба сами не могут — им помогает ресторан санатория «Парус», который находится неподалеку. Есть и те, кто готов жертвовать клубу деньги, иногда довольно большие суммы.


— Как-то позвонил мужчина из Москвы и сказал, что хочет дать миллион рублей. Мы подумали, что это розыгрыш или развод. Он сказал: Моя жена увидела [репортаж о] вас на НГС и хочет пожертвовать деньги, — рассказала Татьяна Шелистова.

И не соврал, деньги действительно перевел. Это дало возможность положить на территории клуба-приюта асфальт, который был очень нужен.

В общей сложности на гектаре земли здесь живёт около сотни самых разных животных. В клубе-приюте надеются, что им удастся сохранить его

Татьяне Шелистовой удалось создать такое место, где лошади, пострадавшие от рук человека или преданные своими хозяевами, могут жить спокойно.

Ещё один необычный приют есть на Урале — там доживают свой век постаревшие коровы. О самой знаменитой ферме и «неубиваемом стаде» рассказывали наши коллеги из E1.RU.

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Лошади Приют для животных Спасение животных Конный клуб Кудряшовское Благотворительность
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