«Первую выкупил у цыган». Вегетарианец открыл приют для престарелых коров, где спасает их от убоя

В уральском поселке Молодежном каждый житель знает, как найти «Божью коровку». Это самая знаменитая ферма в округе, такой нет больше в Свердловской области. Здешним коровам по несколько десятков лет — обычно столько рогатые не живут, гораздо раньше их отправляют на мясо. Но хозяин этих буренок вовсе не собирается прерывать их век. А наоборот, изо всех сил старается его продлить. Эта ферма — настоящий пансионат для престарелых коров, которых местные прозвали неубиваемым стадом. Подробности — в материале наших коллег из E1.RU.
Подопечные Виктора Гришина не дают молока. Они слишком стары для этого. Поэтому рогатых пенсионерок и не держат в хозяйствах, а отправляют на убой. Что с них еще взять? Свою первую старушку Вринду, вспоминает фермер, он выкупил у цыган в Нижнем Тагиле. Они продавали корову на мясо и даже предположить не могли, что ее может ждать совсем другая судьба.
— Всё началось с одного случая. Я покупал молоко в частном секторе, а там как раз корову убили. Я был в шоке. И очень сильно начал скандалить — зачем убивать животное! В ответ мужик кинул, что я сам ничего не делаю для того, чтобы сберечь их, а с него требую, — вспоминает Виктор. — После этого я прям зашел на «Авито» и искал объявления: «Сдам корову на мясо». Позвонил по первому попавшемуся. Я тогда жил в квартире и первых коров пристроил на содержание в коровник, оплачивал корм и уход. А потом решил взять всё в свои руки.
Ради собственного коровьего приюта шесть лет назад Виктор оставил престижную должность — он возглавлял кинологическую службу Кольцовской таможни и был на хорошем счету. Но неожиданно для коллег написал заявление и уехал из Екатеринбурга в поселок, где взял в аренду земли бывшего Шиловского совхоза, который когда-то носил статус племенного. В конце 60-х здесь выращивали молодняк крупного рогатого скота на продажу. Когда начинающий фермер приехал сюда, от прежних коровников остались почти что руины. Он отремонтировал их и заселил свое стадо.
С коровами Виктор ладил с самого детства. У его родителей на Колыме не было своего скота, но он всегда охотно пас соседских буренок. И не понимал, как можно отправлять их на фарш и отбивные. Став взрослым мужчиной, он отказался от мяса. Вегетарианкой стала и его жена Юлия. Ей тоже пришлось оставить прежнюю работу ради престарелых коров.
— Я была парикмахером в городе. У меня было много клиентов. И, если честно, решение мужа переехать в деревню для меня было шоком. Я сначала вообще не воспринимала это всерьез, — вспоминает Юлия. — Но сейчас я так привыкла к ферме и к коровам, что уже не хочу обратно. А когда к нам приезжают друзья, говорят, что тоже хотели бы здесь жить.
Сейчас в неубиваемом стаде 14 голов: бычков и коров поровну. Однорогая Зорька раньше жила совсем недалеко от фермы — у пенсионера в поселке Монетном. Когда и она достигла преклонного возраста, содержать старику ее стало не на что. Он выставил корову на продажу, понимая, что купить могут разве что на убой. Чтобы спасти животное от неминуемой смерти, Виктор с женой продали свою машину — и забрали Зорьку к себе.
— У нас есть корова самая ласковая — Ночка, ее тоже продавали на мясо, мы выкупили ее у пенсионеров. Когда приехали, она была огромная, раздуло как шарик. У нее была водянка, но всё равно решили ее купить, — вспоминает Виктор. — Потом у нее начались проблемы с ногой. Часть копыта пришлось ампутировать. Но теперь она снова может нормально ходить. Сколько ей точно лет, прежние хозяева не вспомнили. Как-то определяют возраст по кольцам на рогах, у нее их очень много.
Кормит семью свой огород, а зарабатывают супруги продажей навоза и сена, но это копейки. Поэтому приют выживает за счет благотворительных взносов. Каждой корове на ферме стараются найти опекуна, который переводит деньги на ее содержание и может в любое время навещать. Это люди не только с Урала, но и из других городов России. И разного достатка: есть успешные бизнесмены и банкиры, а одного бычка, к примеру, под опеку взял обычный пенсионер из Снежинска.
— Думаю, опекунов вдохновляет то же самое, что и меня. Понимание, что без меня этих коров точно не будет. А пока я есть — они спокойно живут и никто их не тронет, — говорит Виктор.
За время существования фермы в Молодежном семь коров дожили на ней свой век до конца. И умерли естественной смертью. Среди них и старенькая корова Вринда, которую Виктор выкупил у цыган. Она до последних дней была его любимицей.
Иногда для спасения животных приюты прибегают к экстравагантным мерам: устраивают милые фотосессии или делают откровенные снимки моделей с собаками. Ранее мы рассказывали, как спасатель вытащил из пожара новорожденного лосенка. Теперь он живет на экоферме.
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