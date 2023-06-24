«Первую выкупил у цыган». Вегетарианец открыл приют для престарелых коров, где спасает их от убоя

— Всё началось с одного случая. Я покупал молоко в частном секторе, а там как раз корову убили. Я был в шоке. И очень сильно начал скандалить — зачем убивать животное! В ответ мужик кинул, что я сам ничего не делаю для того, чтобы сберечь их, а с него требую, — вспоминает Виктор. — После этого я прям зашел на «Авито» и искал объявления: «Сдам корову на мясо». Позвонил по первому попавшемуся. Я тогда жил в квартире и первых коров пристроил на содержание в коровник, оплачивал корм и уход. А потом решил взять всё в свои руки.