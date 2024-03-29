«Молча испытывает боль»: в Новосибирске нашли собаку с огромными ожогами — ей ампутируют ухо

Гришу нашли местные жители Источник: animal_nsk — Новосибирск / «ВКонтакте»











В Новосибирске в ветклинику отвезли найденного на улице пса с ожогами на голове и ушах. Как предполагают волонтеры animal_nsk, кто-то вылил на собаку кипяток. Тревогу начали бить местные жители, которые увидели, что собака в плохом состоянии.

Как рассказывают зоозащитники animal_nsk, у Гриши, так назвали найденыша, кожа головы сильно пострадала и начала после ожога слазить. Сильно пострадали уши, одно из которых «висело на ниточке». Из-за отсутствия медицинской помощи многие раны загноились.

— Вы просто не представляете, какую боль молча сейчас испытывает этот добрый пес. Вчера мы навещали Гришеньку в клинике, разговаривали с лечащим доктором. Первые два дня держалась высокая температура на фоне воспалительного процесса. Интенсивной терапией удалось сбить ее, а это значит, воспаление пошло на спад и лекарства начали свою работу, — рассказали волонтеры у себя в группе во «ВКонтакте».

Сейчас ветеринары планируют провести операцию. Одно ухо придется полностью удалить, а вот второе, возможно, удастся спасти.

При этом у Гриши всё хорошо в результатах анализов. Аппетит у собаки нормальный, но он не доверяет людям и очень боится. При этом на врачей реагируют нормально, понимает, что ему помогают. На улицу Гриша пока не выходит — у собаки начинается паника. Пока Гриша много времени тратит на сон в своей клетке.