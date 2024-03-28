НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

1 м/c,

ю-в.

 747мм 72%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,59
EUR 100,27
Реклама

СРОЧНО

Когда закончится отопительный сезон

Выдвижение на Народную премию
Скуловая имплантация зубов
Смерть девушки в ДТП
Как найти работу в ИТ-компании
Мошенники взялись за детей
Кандидаты в шорт-лист премии
Образы с китайской барахолки
Доступное протезирование зубов
НГС в Telegram
Животные подробности «Девчонки, вы где?»: сибирячки ищут невест своим котам по объявлениям — смотрим милые фото женихов

«Девчонки, вы где?»: сибирячки ищут невест своим котам по объявлениям — смотрим милые фото женихов

Находчивая жительница Новосибирска даже украсила фото котика цветами и продемонстрировала потомство животного

3 207
34 комментария
Оба котика выглядят презентабельно

В Новосибирске местные жительницы ищут невест своим котам для весенних свиданий. Объявления они размещают на Avito.

— Мраморный плюшевый кот на вязку. Яркие оранжевые глазки и мордочка «беби фейс». Ждет на вязку кошечек, готовых стать мамочками. Развязан. Кот опытный и настойчивый. Привит. Есть опыт вязок и ведения беременности кошки, консультации. Вязка на территории кота. На последнем фото лишь очень малая доля его деток, — пишет сибирячка Елена.

Владелица мраморного шотландца продемонстрировала фото его потомства

К оформлению объявления владелица питомца подошла креативно. На фото с котом сибирячка разместила букет роз, сердца, и написала «Ну где же вы, девчонки». Услуги кота она оценила в 2 тысячи рублей.

Еще одна жительница Новосибирска Марина ищет подругу своему коту, канадскому сфинксу. Она утверждает, что кот — любвеобильный.

Котята выглядят очень мило

— Любвеобильный котик ищет подружку для встречи. Ласковый, обходительный, стрессоустойчивый. Котик развязан. Примем на своей территории. С собой корм на 2–3 дня, — пишет сибирячка.

Услуги своего кота она оценила в 1,5 тысячи рублей.

Ранее НГС писал о том, что кота с ожогом на всю спину спасли в Новосибирске. Животному пришлось сделать операцию.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Кот Авито Объявления Вязка Потомство
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Это не наказание, а месть». Криминолог объяснил, почему не казнят террористов из «Крокуса»
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Меняют маршруты и отказываются ехать в пробке: сибирячка год ездит на работу на троллейбусе № 7 — у нее накопились претензии
Елизавета Леонтьева
Жительница Новосибирска
Мнение
«Люди бежали так быстро, что охватывал животный страх»: студент стал очевидцем теракта в Crocus City Hall
Рекомендуем
Знакомства

Annita, 38

Anton, 43

Сергей, 43

Анна, 37

Борис, 34

Юлия, 39

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Чистокровная бенгальская кошечка редкого оттенка

35 000 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление