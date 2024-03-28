«Девчонки, вы где?»: сибирячки ищут невест своим котам по объявлениям — смотрим милые фото женихов

Оба котика выглядят презентабельно Источник: скриншоты Avito











В Новосибирске местные жительницы ищут невест своим котам для весенних свиданий. Объявления они размещают на Avito.



— Мраморный плюшевый кот на вязку. Яркие оранжевые глазки и мордочка «беби фейс». Ждет на вязку кошечек, готовых стать мамочками. Развязан. Кот опытный и настойчивый. Привит. Есть опыт вязок и ведения беременности кошки, консультации. Вязка на территории кота. На последнем фото лишь очень малая доля его деток, — пишет сибирячка Елена.



Владелица мраморного шотландца продемонстрировала фото его потомства Источник: Avito











К оформлению объявления владелица питомца подошла креативно. На фото с котом сибирячка разместила букет роз, сердца, и написала «Ну где же вы, девчонки». Услуги кота она оценила в 2 тысячи рублей.



Еще одна жительница Новосибирска Марина ищет подругу своему коту, канадскому сфинксу. Она утверждает, что кот — любвеобильный.



Котята выглядят очень мило Источник: Avito











— Любвеобильный котик ищет подружку для встречи. Ласковый, обходительный, стрессоустойчивый. Котик развязан. Примем на своей территории. С собой корм на 2–3 дня, — пишет сибирячка.



Услуги своего кота она оценила в 1,5 тысячи рублей.



Ранее НГС писал о том, что кота с ожогом на всю спину спасли в Новосибирске. Животному пришлось сделать операцию.

