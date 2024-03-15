Дворняжка-путешественник. Супруги больше недели гонялись за бездомным псом, чтобы забрать домой, а он катался на маршрутках по городу

Знакомство с необычным псом

Дворнягу с умными глазами девушка впервые встретила в подъезде своего дома, она ей сразу очень понравилась. Но в тот момент Мария с супругом спешили на концерт и решили, что заберут ее к себе, как только вернутся. Собаку оставили в подъезде.

— Заехали, попили кофе, — рассказывает Мария. — Приехали на концерт — смотрим, а наша собака уже у концертного зала бегает, не вести же его было с собой тогда! Думали, поедем домой и тогда уж точно заберем. А искали полторы недели.