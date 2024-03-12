Белые медвежата предались послеобеденным играм — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке сняли на видео послеобеденные игры белых медвежат Белки с Стрелки. Кадры опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На видео один из белых медвежат пытается отдохнуть после обеда. Другой медвежонок сначала пытается пристроиться рядом, но затем кусает товарища за пятки. Хитрый жест не остался без внимания матери Герды. Спустя несколько минут медвежата вновь приступили к активным играм.
Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.
Сестры-близняшки часто устраивают потасовки. В прошлый раз, в середине ноября, причиной для такого конфликта стала игрушечная лейка.