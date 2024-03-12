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Животные

«Когда все умрут, останется только она»: биолог рассказал про существо, способное выжить в ядерной войне

Невероятно живучая тихоходка пережила динозавров и покорила космос

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Тихоходка тоже в своем роде медведь

Невероятно живучая, похожая на червей из «Дюны», пережившая динозавров и способная выживать в самых экстремальных условиях: в лютый мороз, в дикую жару, в пекле ядерного взрыва. Этого микроскопического «водяного медвежонка», тихоходку, изучает в ходе своих исследований биолог из Волгограда, научный сотрудник ВолГУ Николай Онистратенко. Он рассказал про особенности этих бессмертных существ и об их путешествиях в космос нашим коллегам из V1.RU.

Почти как Чебурашки, только это уже известный науке зверь

По словам Николая Онистратенко, тихоходка встречаются повсеместно, но попадается на глаза биологов и исследователей очень нечасто. Из-за малых размеров их можно увидеть лишь под микроскопом.

Тихоходки — это миллиметровые восьминогие беспозвоночные животные, которые обитают по всему миру во влажных местах. Тихоходки могут выживать без воды и пищи в течение нескольких лет, а также выдерживать температуры от -272 ℃ до +100 ℃.

Тихоходками их называют из-за медленного движения, которое составляет всего несколько миллиметров в минуту.

— Они совершенно микроскопические — малыши совсем. Но интересные — жуть живучие и с виду просто угарные милахи, — с теплотой отзывается биолог Николай Онистратенко. — Эти микроскопические создания были обнаружены и описаны еще в XVIII веке. Таят в себе кучу возможностей, так как до конца не изучены. Несколько исследователей одновременно описывали их как своеобразных членистоногих, причисляя то к клещам, то к червям, то к насекомым. Сейчас Tardigrada выделяют в тип беспозвоночных, так как в их строении сочетаются черты кольчатых червей и членистоногих.

Николай Онистратенко признаётся, что регулярно пытается найти тихоходок и зафиксировать в Волгограде и области. Но удается это далеко не всегда.

— Я каждый год даю студентам задание во мху по весне искать их с помощью максимального зума на телефоне, — рассказывает преподаватель. — Их нужно приносить в лабораторию и на занятии искать под микроскопом. Тело у тихоходок имеет размер 0,1–1,5 мм, полупрозрачное, состоит из четырех сегментов и головы. Восемь нечленистых ног имеют на концах раздваивающиеся коготки. Ротовой аппарат у этих толстячков состоит из двух заостренных челюстей, которыми тихоходки прокалывают растительные ткани, а иногда и микроскопических животных, даже других тихоходок.

Сон длиной 200 лет — какая малость

Тихоходке всё равно на мороз и жару

Тихоходок также называют «водяным медвежонком» за их визуальную схожесть, любовь к спячке и обитанию в воде.

— Живут эти создания везде: и в высокогорьях, и в лесах, и в морских глубинах, — перечисляет биолог. — Можно и на суше найти, но во влажной среде. Живут в тонкой пленке воды, покрывающей, к примеру, мох или камень. Теоретически их можно отыскать даже дома в ванной или на кухне. Какая им разница, где обитать? Главное, чтобы была бы влага и пища. Но в природе их, конечно, больше, чем в домах.

Выйти на поиск «водяных мишек» стоит к лету, так как в холодное время они находятся в спячке. Сейчас они скукожившиеся, прозрачные и неподвижные. А под микроскопом их проще обнаружить, когда они шевелятся. Причем спать тихоходки могут невероятно долго.

— Способность «водяных медвежат» к спячке просто потрясающая, которая не по силам никакому современному медведю или лентяю, — поясняет научный сотрудник. — Однажды был изучен высушенный образец мха, почти 200 лет хранившийся в гербарии. Его размочили и обнаружили на нем ожившую тихоходку.

В состоянии спячки тихоходки способны выдерживать огромное давление, радиацию и отсутствие кислорода. Их способность к выживанию объясняется наличием уникальных белков, которые защищают их клетки от повреждений.

— Исследования разных видов этих животных показали, что большинство из них очень живучи, особенно в условиях своеобразной спячки, — поражается Николай Онистратенко. — Они выносят многолетнее пересушивание, длительное замораживание в жидком кислороде и азоте. Они 30 лет спят во льду при температуре -20 ℃. Ионизирующее излучение дозой 570 000 бэр переносят примерно 50% этих зверюг. Для человека ЛД-50 составляет всего 500 бэр. В спячке могут кратковременно переносить давление свыше 5000 атмосфер. Многие химические реагенты для них тоже неопасны. Уже известно, что они появились раньше динозавров и благополучно их пережили. Уверен, они переживут практически все катаклизмы: атомную войну и пандемию коронавируса.

570 000 бэр — это очень высокая доза ионизирующего излучения. Это эквивалентно тому, если бы человек получил в 570 тысяч раз больше максимально допустимой годовой дозы радиации, установленной Международным агентством по атомной энергии. Такая доза радиации может привести к немедленной смерти или тяжелым заболеваниям, таким как лучевая болезнь.

Естественно, человек заинтересовался такими неубиваемыми созданиями. Ведь понимание механизмов выживания тихоходок может помочь с решением проблемы анабиоза, продления жизни, устойчивости к опасным условиям. Тихоходки также являются модельными организмами для изучения механизмов адаптации к стрессовым условиям.

Космические создания

Тихоходки настолько уникальные создания, что их отправили даже в космос

В космосе тихоходки стали известны благодаря эксперименту «Биориск», который проводился на борту космического корабля «Союз Т-10» в 1982 году. Тогда на орбиту было отправлено несколько особей тихоходок, чтобы изучить, как условия невесомости и космического излучения повлияют на них.

— В экспериментах в космосе «спящие» тихоходки вынесли нахождение в безвоздушном пространстве в условиях жесткого космического излучения, — рассказывает биолог. — Есть сведения, что израильская компания направила тихоходок в составе «модели экосистемы» на космическом корабле к Луне. Но посадочный модуль шваркнулся о поверхность, и содержимое разметало по нашему спутнику. Где-то там в лунном реголите лежат спящие тихоходки. Условно говоря, Луна какое-то время была обитаема. Однако сочетание неблагоприятных факторов: вакуум, химические свойства лунного грунта, жесткое излучение и перепады температуры наверняка уже убили маленьких космонавтов. Хотя это далеко не факт.

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