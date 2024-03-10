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Решил «выпедриться»: в Новосибирске к рыбакам прибился лебедь-кликун — видео

Лебеди-кликуны сейчас находятся в процессе миграции к водоемам, где гнездятся

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На Обском водохранилище в Новосибирской области к рыбакам прибился лебедь-кликун. Кадры с птицей опубликованы в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

Автор видео в паблике пишет, что лебедь не боялся людей и издавал звуки, похожие на призыв самки, или же на брачный танец.

Новосибирский орнитолог Алексей Яновский в беседе с корреспондентом НГС уточнил, что на видео находится самец лебедя-кликуна.

— Издает призывные крики пытаясь, так сказать, установить голосовую связь с сородичами. Кликуны в своей массе зимуют на незамерзающем озере близ Белокурихи. Думаю, что этот лебедь прилетел оттуда. Поэтому не боится людей и берет корм с рук. В жизненном цикле лебедей сейчас сезон миграции в сторону водоемов, где они гнездятся. Но этот явно поспешил. Так сказать, «выпендрился» и улетел из зимующей близ Белокурихи стаи раньше положенных сроков, —рассказал Яновский.

Ранее в Новосибирске заметили еще одну яркую и редкую птицу. У неё съедобное название.

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