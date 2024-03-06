Не только бобовые: в Новосибирске заметили яркую и редкую птицу — у нее необычное название

В Дзержинском районе Новосибирска на прошлой неделе местная жительница сфотографировала яркую птицу.
— 2 марта на улице Королева заметила интересную, необычную птицу. Поиск в интернете по фото подсказал, что это сибирская чечевица. Почитала информацию про этот вид, вроде как достаточно редко встречаются в Новосибирске, — рассказала сибирячка.
Новосибирский орнитолог Алексей Яновский уточнил, что на фото самец чечивицы.
— Самый похожий на эту птицу вид — это обыкновенная чечевица. Но та, хоть и более обычна в наших краях, встречается лишь в теплое время года. Тогда как сибирская чечевица считается в нашем регионе редкой и залетает сюда иногда в сезон кочевок с осени до ранней весны. Основные регионы, где она выводит птенцов летом, находятся к востоку от Енисея. Отдельные пары встречаются на гнездовании также на Алтае и в Кузбассе, — рассказал Алексей Яновский.
Как отметил орнитолог, сибирская чечевица предпочитает есть семена трав и кустарников. Она также достает клювом семена из ягод и ранеток.
Вчера НГС рассказал, что необычную бело-розовую птицу сняла преподаватель НГУ Людмила Буднева в Академгородке.