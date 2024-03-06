Не только бобовые: в Новосибирске заметили яркую и редкую птицу — у нее необычное название

— Самый похожий на эту птицу вид — это обыкновенная чечевица. Но та, хоть и более обычна в наших краях, встречается лишь в теплое время года. Тогда как сибирская чечевица считается в нашем регионе редкой и залетает сюда иногда в сезон кочевок с осени до ранней весны. Основные регионы, где она выводит птенцов летом, находятся к востоку от Енисея. Отдельные пары встречаются на гнездовании также на Алтае и в Кузбассе, — рассказал Алексей Яновский.