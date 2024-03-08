Наблюдает с интересом за взрослыми: в Новосибирском зоопарке детеныш кенгуру показался из сумки матери — видео

Ранее посетительнице зоопарка удалось снять на видео белую медведицу Герду, которая заботливо охраняет сон своих дочек. Белка и Стрелка уснули прямо на снегу, а Герда разместившись между ними, следила чтобы посетители зоопарка не шумели и не будили ее дочек.

