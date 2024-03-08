Реклама
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 1/10
usd 90.75
eur 98.88
СрочноКак и чем питаются многодетные семьи Новосибирска
Все новости
Все новости

Наблюдает с интересом за взрослыми: в Новосибирском зоопарке детеныш кенгуру показался из сумки матери — видео

Кенгуру Беннетта появились в коллекции зоопарка в 2008 году

392

Вылезать из сумки детеныши начинают в возрасте 6–8 месяцев

Поделиться

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео малыша кенгуру, который выглядывает из сумки матери. Кадры сибирячка опубликовала в Сети.

На видео малыш тащил голову из сумки матери и мило почесал носик. Также детеныш с интересом рассматривал, что делают остальные сородичи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Кенгуру Беннетта появились в коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году. Тогда из Израиля была доставлена первая пара. Позже привезли еще нескольких больших серых кенгуру. В 2014 родился первый малыш. Вес новорожденного кенгуренка всего 1 грамм. Долгое время они живут в сумке у матери и начинают вылезать из нее в возрасте 6–8 месяцев.

Ранее посетительнице зоопарка удалось снять на видео белую медведицу Герду, которая заботливо охраняет сон своих дочек. Белка и Стрелка уснули прямо на снегу, а Герда разместившись между ними, следила чтобы посетители зоопарка не шумели и не будили ее дочек.

По теме

ЗоопаркКенгуру БеннеттаЖивотныеНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter