Наблюдает с интересом за взрослыми: в Новосибирском зоопарке детеныш кенгуру показался из сумки матери — видео

Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова сняла на видео малыша кенгуру, который выглядывает из сумки матери. Кадры сибирячка опубликовала в Сети.
На видео малыш тащил голову из сумки матери и мило почесал носик. Также детеныш с интересом рассматривал, что делают остальные сородичи.
Кенгуру Беннетта появились в коллекции Новосибирского зоопарка в 2008 году. Тогда из Израиля была доставлена первая пара. Позже привезли еще нескольких больших серых кенгуру. В 2014 родился первый малыш. Вес новорожденного кенгуренка всего 1 грамм. Долгое время они живут в сумке у матери и начинают вылезать из нее в возрасте 6–8 месяцев.
Ранее посетительнице зоопарка удалось снять на видео белую медведицу Герду, которая заботливо охраняет сон своих дочек. Белка и Стрелка уснули прямо на снегу, а Герда разместившись между ними, следила чтобы посетители зоопарка не шумели и не будили ее дочек.