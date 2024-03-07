Жители Новосибирска массово считают воробьев — так они спасают планету

Жители Новосибирской области приняли участие во Всероссийской переписи воробьев. Акция проходит в стране уже второй год и она направлена на предупреждение сокращения воробьев.

Как рассказал НГС орнитолог Андрей Баздырев, директор межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж», в 2022 году воробей был выбран птицей года. Это было сделано по решению Союза охраны птиц России.