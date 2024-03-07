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Жители Новосибирска массово считают воробьев — так они спасают планету

Принять участие в акции может каждый

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Со всей России любители птиц считают воробьев

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Жители Новосибирской области приняли участие во Всероссийской переписи воробьев. Акция проходит в стране уже второй год и она направлена на предупреждение сокращения воробьев.

Как рассказал НГС орнитолог Андрей Баздырев, директор межрегиональной общественной организации «Экологический центр Стриж», в 2022 году воробей был выбран птицей года. Это было сделано по решению Союза охраны птиц России.

— Акция необходима для того, чтобы понимать примерную численность размещения воробьев в населенных пунктах нашей страны. Во многих городах численность воробьев существенно сокращается и для понимания вообще, что происходит с популяцией этих птиц. Плюс, конечно, привлечение внимания людей вообще к проблемам окружающей среды, — рассказал Андрей Баздырев.

В Новосибирской области в акции участвуют 51 человек

В Новосибирской области в акции участвуют 51 человек

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Орнитолог объяснил, что существует несколько причин, почему воробьев становится меньше. Во-первых, в поселениях исчезают малоэтажные постройки, а в новых микрорайонах из-за проектов и материалов, как правило, нет мест для гнездования.

— Второй момент — это регулярная стрижка газонов. С одной стороны это уменьшает количество семян, злаковых растений, которыми питаются взрослые птицы. А с другой стороны это сокращает количество насекомых. Где трава была высокая, обитали всякие гусеницы, бабочки, мухи и все прочие. Но если его подстригать очень коротко, то соответственно исчезают эти насекомые. А насекомые нужны для выкармливания птенцов. То есть взрослые птицы преимущественно кормятся зернами злаков, разными крошками, некоторыми пищевыми отходами, но птенцов необходимо выкармливать вот такой белковой пищей, — объясняет Андрей Баздырев.

В городах чаще всего обитают два вида воробьев

В городах чаще всего обитают два вида воробьев

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Также на сокращение количества воробьев влияет химическое загрязнение среды. Это связано с применением препаратов для борьбы с насекомыми и атмосферным загрязнением воздуха.

При этом исчезновение воробьев может принести вред экосистеме. Сами птицы являются активными истребителями насекомых, в том числе вредителей деревьев и кустарников.

— То есть если будут исчезать птицы из городов, в том числе и воробьи, то зеленые насаждения, которые и так в условиях города испытывают повышенный стресс от неблагоприятной обстановки, будут еще хуже себя чувствовать. Больше будет риск, что они подвергнутся различным заболеваниям, либо насекомыми, либо грибами и так далее, — отмечает орнитолог.

Воробьев становится меньше в городах

Воробьев становится меньше в городах

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В акции может принять участие любой человек. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте переписи, подать анкету учета и фотографировать скопление воробьев. Точку скопления нужно наносить на карту, записывать координаты.

Как отмечает Андрей Баздырев, в Новосибирске чаще всего встречаются два вида воробьев — полевой и домовой. После переписи специалисты будут проверять по фотографиям, какие воробьи попали на фото. Акцию будет длиться до 10 марта. На момент публикации, судя по сайту акции, в переписи в Новосибирской области принимают участие 51 человек и посчитано 626 птиц. Инициаторами проведения переписи, при поддержке Союза охраны птиц России, выступили проект по популярной биологии «Улитка Марта» и орнитолог Елена Фионина

В Дзержинском районе Новосибирска на прошлой неделе местная жительница сфотографировала яркую птицу. На фото попал самец чечевицы.

ПтицыВоробьиНовосибирская областьАкция
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