Голова белого медвежонка застряла в конусе — забавное видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка устроили игры с канистрами и дорожными конусами. Кадры опубликовала постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.
Медвежата играли в своем вольере под пристальным взглядом мамы Герды. В какой-то момент взрослая медведица отвлеклась на еду. Этим воспользовался один из белых медвежат, который схватил оранжевый конус зубами и натянул себе на голову. Конус застрял на морде несколько секунд, а затем свалился с головы хищника.
В этот момент новую шумную игру с пластиковой канистрой затеял другой медвежонок, но спустя несколько секунд она вывалилась из его пасти.
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