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Голова белого медвежонка застряла в конусе — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Медвежата устроили шумные игры в вольере

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Другой медвежонок активно играл с пластиковой канистрой

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка устроили игры с канистрами и дорожными конусами. Кадры опубликовала постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.

Медвежата играли в своем вольере под пристальным взглядом мамы Герды. В какой-то момент взрослая медведица отвлеклась на еду. Этим воспользовался один из белых медвежат, который схватил оранжевый конус зубами и натянул себе на голову. Конус застрял на морде несколько секунд, а затем свалился с головы хищника.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

В этот момент новую шумную игру с пластиковой канистрой затеял другой медвежонок, но спустя несколько секунд она вывалилась из его пасти.

Ранее в Новосибирском зоопарке брачный сезон начался у манулов. На видео попали призывы манула Зеленогорска к подругам прийти на свидание.

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