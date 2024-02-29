«Переносят орехи в кармане под языком»: в Сибири заметили редкую пятнистую птицу

В Кемерово в сосновом лесу заметили кедровку. Читатель НГС Евгений сделал фото необычной птицы. У нее очень яркий окрас перьев — в белое пятнышко. Орнитолог Алексей Яновский объяснил, можно ли встретить такую птицу в Новосибирске.
— Зрелые кедровые посадки в нашем городе имеются, но в незначительном количестве. Поэтому кедровки залетают сюда редко и по одиночке во время осенних зимних и весенних кочевок. Летом они выводят потомство в лесах где много кедров с шишками, — объяснил специалист.
Густые кедровые леса в регионе можно встретить в Колыванском и Тогучинских районах, а также в Томской области и на Алтае.
— Судя по тому, что в пригородных лесах вокруг Новосибирска встречаются всходы и саженцы кедра, то залетающие сюда кедровки делают привычное для них дело по распространению семян кедра и возобновлению посадок этого ценного дерева. Кедровки транспортируют орехи в специальном кармане под языком на большие расстояния и прячут их про запас — то там, то здесь под лесной подстилкой, где они могут прорастать, — отметил Алексей Яновский.
Ранее жительница Новокузнецка заметила на своем окне в кормушке странную птицу с мощным клювом. Орнитолог Алексей Яновский объяснил, что это за пернатое и как часто вид появляется в городах Сибири.