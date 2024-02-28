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«Мяукает, как мартовский кот»: в Сибири засняли брачный крик ирбиса — смотрим кадры с видеоловушки

Ирбис активно ищет себе пару

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Крик ирбиса весьма громкий

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В Сайлюгемском национальном парке в Республике Алтай видеоловушка запечатлела снежного барса, издающего громкий брачный крик.

Ролик с животным появился на сайте нацпарка. Он был сделан в долине реки Аргут. Уточняется, что гон ирбисов в России длится с февраля по март.

— Ирбис несколько раз истошно мяукает, как мартовский кот, обходит дерево и удаляется, — отмечается в сообщении. — Этот крик ученые называют призывный зов. Рычать, как тигры, ирбисы не умеют из-за строения гортани. На кадрах — 30 января, самое начало периода гона у снежных барсов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Животное громко мяукает несколько раз

Видео: Сайлюгемский национальный парк / YouTube

На видеоловушку поймать брачный зов ирбиса удалось впервые. До этого, во время экспедиции в 2020 году сотрудники Сайлюгемского уже записывали крик зверя, но самого его тогда не видели:

— А тут на кадрах — хищник во всей красе, — поделился заместитель директора нацпарка Денис Гуляев.

Ранее снежный барс вышел на обед в Новосибирском зоопарке — он ел и чавкал.

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