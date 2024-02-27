Новосибирцы сообщили, что из зоопарка сбежал харза — сейчас его ищут в Заельцовском парке

Жители Новосибирска сообщали, что из зоопарка им.
— Вечером вроде как из зоопарка сбежал харза. Сейчас этого зверя пытаются поймать в Заельцовском парке, — пояснила читательница НГС Марина.
Журналист НГС обратился в пресс-службу зоопарка за комментарием по этой ситуации. Ответ из зоопитомника пока не поступил.
В пресс-службе регионального МВД также сообщили, что информация по этому поводу пока не поступала.
Уссурийские харзы впервые появились в Новосибирском зоопарке в 1979 году. Харза — вид куниц, обитающий преимущественно в хвойных лесах по склонам гор с редкими скалами и каменными россыпями. Длина тела харзы составляет 75–
Ранее в Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из вольера и отобрали у одной из посетительниц коробку с попкорном.