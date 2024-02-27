Реклама
СЕЙЧАС -13°С
Пробки 1/10
usd 92.63
eur 100.18
СрочноМладенцу, которого выкинула мать нашли новый дом
Все новости
Все новости

Новосибирцы сообщили, что из зоопарка сбежал харза — сейчас его ищут в Заельцовском парке

Харза — вид куниц, обитающий преимущественно в хвойных лесах

512

В пресс-службу зоопарка пока не прокомментировали ситуацию

Поделиться

Жители Новосибирска сообщали, что из зоопарка им. Р. А. Шило 27 февраля сбежал куницевидный зверек — харза. По словам читателей НГС, сейчас животное пытаются поймать сотрудники зоопарка, им на подмогу приехали инспекторы ДПС.

— Вечером вроде как из зоопарка сбежал харза. Сейчас этого зверя пытаются поймать в Заельцовском парке, — пояснила читательница НГС Марина.

Журналист НГС обратился в пресс-службу зоопарка за комментарием по этой ситуации. Ответ из зоопитомника пока не поступил.

В пресс-службе регионального МВД также сообщили, что информация по этому поводу пока не поступала.

Уссурийские харзы впервые появились в Новосибирском зоопарке в 1979 году. Харза — вид куниц, обитающий преимущественно в хвойных лесах по склонам гор с редкими скалами и каменными россыпями. Длина тела харзы составляет 75–80 см, длина ее хвоста — 35–40 см. Мех харзы относительно короткий и грубый, но блестящий. Харзе присуща яркая и пестрая окраска: верх головы, лапы и хвост имеют черно-бурый цвет, подбородок и горло — белый.

Ранее в Новосибирском зоопарке лемуры сбежали из вольера и отобрали у одной из посетительниц коробку с попкорном.

По теме

ЗоопаркНовосибирскСбежал в лес
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter