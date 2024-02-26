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Держат в лапках: капуцинов угостили фруктами в Новосибирском зоопарке — милое видео

Животные обитают в зоологическом парке около девяти лет

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Показательные кормления бурых капуцинов прошло накануне

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В Новосибирском зоопарке показали, как питаются бурые капуцины. Милое видео с животными опубликовали в телеграм-канале учреждения 25 февраля.

Показательное кормление бурых капуцинов прошло накануне, 24 февраля. Животные содержатся в зоологическом парке с 2015 года.

Бурые капуцины одни из крупнейших представителей своего семейства. Распространены в Южной Америке: в Бразилии, Гайане, Суринаме, Венесуэле, Боливии и Французской Гвиане.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что бурые капуцины всеядны

Видео: «Новосибирский зоопарк», телеграм

На кадрах видно, как капуцины сидят на ветках деревьев и держат в своих лапках лакомства. Судя по видео, в рацион животных входят в том числе фрукты.

На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что животные всеядны, в их рацион входят фрукты, растения, насекомые и другое. Бурые капуцины живут в павильоне, который построили специально для мелких Южно-Американских приматов, в их группу входят два самца и шесть самок.

В середине февраля новосибирцам показали, как проходит кормление лемуров катта. Первые животные этого вида поступили в зоопарк в 1989 году.

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