Держат в лапках: капуцинов угостили фруктами в Новосибирском зоопарке — милое видео

В Новосибирском зоопарке показали, как питаются бурые капуцины. Милое видео с животными опубликовали в телеграм-канале учреждения 25 февраля.
Показательное кормление бурых капуцинов прошло накануне, 24 февраля. Животные содержатся в зоологическом парке с 2015 года.
Бурые капуцины одни из крупнейших представителей своего семейства. Распространены в Южной Америке: в Бразилии, Гайане, Суринаме, Венесуэле, Боливии и Французской Гвиане.
На кадрах видно, как капуцины сидят на ветках деревьев и держат в своих лапках лакомства. Судя по видео, в рацион животных входят в том числе фрукты.
На сайте Новосибирского зоопарка сказано, что животные всеядны, в их рацион входят фрукты, растения, насекомые и другое. Бурые капуцины живут в павильоне, который построили специально для мелких Южно-Американских приматов, в их группу входят два самца и шесть самок.
В середине февраля новосибирцам показали, как проходит кормление лемуров катта. Первые животные этого вида поступили в зоопарк в 1989 году.