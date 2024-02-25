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Белые медвежата разбудили маму, и она отобрала у них канистру — забавное видео из Новосибирского зоопарка

Медведица забрала синюю канистру

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Герда решила вопрос с шумными играми кардинально

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В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка своими играми с канистрами разбудили спящую маму. Герда решила отобрать игрушку, пока детеныши сами решили отдохнуть. И ей это удалось!

Забавное видео сняла постоянная гостья зоопарка Анна Новикова. Сначала медвежата весело бегали по вольеру с синей канистрой. В это время их мама Герда спала, но из-за этого проснулась. Когда решили вздремнуть медвежата, то игрушку медведица решила отобрать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

На прошлой неделе азиатские бескоготные выдры в Новосибирском зоопарке устроили игры в павильоне «Тропический мир». Животные сейчас воспитывают несколько детенышей.

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