Воет, кусает и гадит где попало. Что делать с соседской собакой, от которой уже житья нет

1
Соседская собака шумит всю ночь, что делать?
Если соседская собака вместо того, чтобы спать, регулярно лает или воет, вы вправе пожаловаться на хозяев в полицию, ведь шумное животное нарушает закон о тишине.
— В этом случае действует такое же правило, как и при громкой музыке. Необходимо обращаться к участковому для фиксации громкого шума, а также в органы Роспотребнадзора, — рассказал нам юрист Андрей Конышев. — Животное, конечно, никто не будет привлекать к ответственности, а вот хозяина могут оштрафовать за нарушение тишины.
Размер штрафа зависит от регионального закона: в Москве шумным соседям грозит от 1 до 3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — от 500 рублей до 5 тысяч, в Екатеринбурге — от 1 до 2 тысяч рублей.
Гораздо серьезнее накажут соседа, если окажется, что собака воет и лает из-за жестокого обращения с животными, ведь это уже не административное правонарушение, а уголовное преступление.
— Владелец животного должен соблюдать требования по его содержанию, а также относиться к нему как к существу, способному испытывать эмоции и физические страдания, — заявила юрист правовой компании «Довод» Анастасия Щепина. — Поэтому, если животное на протяжении всего времени суток лает, шумит и воет, то есть основания для обращения в органы, ведь возможно совершение преступления — жестокого обращения с животным.
Наказание за жестокое обращение куда более суровое, чем за ночной лай: хозяина ждет штраф до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы или даже лишение свободы до трех лет.
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2
Сосед гуляет с собакой и не убирает за ней, это законно?
Несмотря на то что подавляющее большинство собачников ведут себя так, будто двор — это общественный туалет для их питомца, в соответствии с положениями ч. 5 ст. 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» хозяин обязан убирать за своей собакой в местах общественного пользования, к которым относятся и дворы, и подъезды.
— В случае неисполнения владельцем домашнего животного своей обязанности по уборке продуктов жизнедеятельности, он может быть привлечен к административной ответственности, — напоминает Анастасия Щепина. — Санкция данной статьи предусматривает для граждан вынесение предупреждения или наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Для того чтобы наказать соседа, нужно заснять факт правонарушения и передать информацию участковому или в Роспотребнадзор.
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3
Сосед выгуливает собаку без поводка и намордника. Так можно?
Поводок обязаны использовать все собачники. В законе «Об ответственном обращении с животными» четко указано, что хозяин обязан соблюдать ряд требований, в том числе «исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».
Дворы и места общего пользования не относятся к «площадкам для выгула», так что хозяин собаки обязан контролировать передвижение своего питомца, надев на него поводок. Даже, если он выгуливает маленького мопса.
А вот владельцам потенциально опасных собак, помимо поводка, необходимо надевать на своего питомца намордник. Причем даже в тех местах, где другим собакам разрешено гулять свободно.
Какие собаки считаются потенциально опасными? По закону, в этот перечень попали 12 пород: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный, бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гуль дог, питбульмастиф, а также северокавказская собака и метисы указанных собак.
— Выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадлежащей владельцу, — подчеркнула Анастасия Щепина, — За неисполнение своей обязанности владелец домашнего животного может быть привлечен к административной ответственности. Санкция данной статьи предусматривает для граждан вынесение предупреждения или наложение административного штрафа в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей.
Чтобы привлечь хозяина собаки к ответственности, достаточно сфотографировать его с питомцем на прогулке и обратиться к участковому.
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4
Собака соседа на меня напала. Что делать?
Если соседский пес напал на вас, то в первую очередь нужно зафиксировать факт нападения и того, что хозяин собаки находился рядом. Стоит обратить внимание на людей на улице, которые смогут подтвердить случившееся. Если вокруг никого, то подойдет и видеозапись, даже если вы сняли ее уже после того, как на вас набросилась собака.
Затем, если животное вас поранило, нужно обратиться за медицинской помощью и снять телесные повреждения в больнице. Но даже если собака повредила только ваше имущество, например порвала куртку, вы всё равно можете обратиться в полицию.
— П. 3 ст. 8.52. КоАП РФ (несоблюдение требований к содержанию животных. — Прим. ред.) поможет привлечь к ответственности, если действия животного повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан либо имуществу, — объяснил Андрей Конышев. — Если вред здоровью является средним либо тяжким, то наступает уголовная ответственность. Во всех случаях граждане имеют право на взыскание компенсации морального вреда.
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5
У меня есть право на самооборону против собаки?
Когда разъяренная собака бежит на вас или вашего ребенка, не задумываешься о том, как именно защищаться от животного — в ход идет инстинкт самообороны. Но юристы предупреждают, что если вы, отбиваясь от пса, нанесете вред его здоровью, то в суд может подать уже хозяин собаки.
— Если в результате необходимой обороны был причинен вред животному и владелец этого животного обратился в суд с заявлением о компенсации причиненного вреда, то в таком случае необходимо доказать, что действия потерпевшего были совершены в результате крайней необходимости, — отмечает Анастасия Щепина.
Превысили ли вы предел обороны или нет, решит суд. Если закон встанет на сторону хозяина собаки, то жертве нападения придется компенсировать ущерб. Также судья может привлечь защищавшегося к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
— В случае если на человека напала собака, у которой есть хозяин, каждый имеет право на защиту. Но такая защита не должна превышать пределы самообороны. Как определить эти пределы, законодатель, конечно, не указал, — констатирует Андрей Конышев.
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6
От соседской собаки уже житья нет. Можно ли ее изъять?
В первую очередь нужно понимать, что по закону собака — это вещь, у которой есть собственник, а лишить имущества может только суд.
Так что единственный законный способ лишить соседа собаки — обратиться в суд с исковым заявлением об изъятии домашнего животного. Если судья решит, что хозяин нарушает закон «Об ответственном обращении с животными», то у владельца могут конфисковать его собаку.
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7
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