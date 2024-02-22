Воет, кусает и гадит где попало. Что делать с соседской собакой, от которой уже житья нет

Если соседская собака вместо того, чтобы спать, регулярно лает или воет, вы вправе пожаловаться на хозяев в полицию, ведь шумное животное нарушает закон о тишине.



— В этом случае действует такое же правило, как и при громкой музыке. Необходимо обращаться к участковому для фиксации громкого шума, а также в органы Роспотребнадзора, — рассказал нам юрист Андрей Конышев. — Животное, конечно, никто не будет привлекать к ответственности, а вот хозяина могут оштрафовать за нарушение тишины.

Размер штрафа зависит от регионального закона: в Москве шумным соседям грозит от 1 до 3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — от 500 рублей до 5 тысяч, в Екатеринбурге — от 1 до 2 тысяч рублей.



Гораздо серьезнее накажут соседа, если окажется, что собака воет и лает из-за жестокого обращения с животными, ведь это уже не административное правонарушение, а уголовное преступление.



— Владелец животного должен соблюдать требования по его содержанию, а также относиться к нему как к существу, способному испытывать эмоции и физические страдания, — заявила юрист правовой компании «Довод» Анастасия Щепина. — Поэтому, если животное на протяжении всего времени суток лает, шумит и воет, то есть основания для обращения в органы, ведь возможно совершение преступления — жестокого обращения с животным.



Наказание за жестокое обращение куда более суровое, чем за ночной лай: хозяина ждет штраф до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы или даже лишение свободы до трех лет.