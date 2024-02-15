«У него 2 тренировки в день»: сибирячка одевает мейн-куна в костюм, выгуливает по улицам и кормит с ложечки — видео

— Так как рано забрали от матери, привык есть со шприца. Также ест с ложки. В еде избирателен. Я ему делаю сбалансированные обеды. Выращиваю для него траву, кошачий корм даю, добавляю, все, что нужно. Могу добавить яблоко, витамины. Мне не лень его кормить 3 раза в день. Если не покормлю, он вообще не поест — еда для него не главное.



Перед приемом пищи кота садят на табуреточку, надевают на него передник. Лева ест с ложки как человек, но не очень аккуратно.



Спортивный кот

Дарья выгуливает своего рыжего кота в одежде — одевает его в куртку и свитер, чтобы тот не замерз. Лева гуляет на поводке. По мнению женщины, мейн-куны не меньше собак нуждаются в воле и свежем воздухе.

