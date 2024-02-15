«У него 2 тренировки в день»: сибирячка одевает мейн-куна в костюм, выгуливает по улицам и кормит с ложечки — видео

Сибирячка Дарья Пучкова выгуливает своего кота Леву в костюме и на поводке по улицам и тренирует. Также женщине приходится кормить кота с ложечки и из шприца, так как сам он это делать не умеет. Смотрим забавное видео с питомцем.
Ест как человек
Рыжего кота Леву Дарья взяла, когда ему было 1,5 месяца. По словам женщины, это очень ранний срок для котов такой породы. Именно поэтому, поясняет Дарья, Лева не научился есть самостоятельно. Кроме того, утверждает хозяйка питомца, сам он не проявляет интереса к еде.
— Так как рано забрали от матери, привык есть со шприца. Также ест с ложки. В еде избирателен. Я ему делаю сбалансированные обеды. Выращиваю для него траву, кошачий корм даю, добавляю, все, что нужно. Могу добавить яблоко, витамины. Мне не лень его кормить 3 раза в день. Если не покормлю, он вообще не поест — еда для него не главное.
Перед приемом пищи кота садят на табуреточку, надевают на него передник. Лева ест с ложки как человек, но не очень аккуратно.
Спортивный кот
Дарья выгуливает своего рыжего кота в одежде — одевает его в куртку и свитер, чтобы тот не замерз. Лева гуляет на поводке. По мнению женщины, мейн-куны не меньше собак нуждаются в воле и свежем воздухе.
— Считаю, что с котами надо гулять как с собаками, а не дома держать. Также я против кастрации кота. Просто животное нужно выгуливать, — уверена Дарья.
На прогулке Дарья приучила кота бегать — сама она мастер спорта по летнему биатлону. Теперь ее кот может пробежать дистанцию в 50 метров за 7 секунд, уверяет женщина. В ближайшем будущем она собирается натренировать кота на результат мастера на дистанции в 100 метров (10,65 секунд). Кот делает зарядку, а также тренируется 2 раза в день. Летом зверь бегает на школьном стадионе, зимой выходит погулять с хозяйкой на поводке. Также Дарье приходится лазить за ним по деревьям. Женщина довольна питомцем, но, по ее словам, порой сталкивается с хейтом со стороны общества.
— После прогулки по пути зашли в магазин. Я кота посадила в покупательскую тележку. Он двумя лапами оперся о бортик и смотрел, куда я его везла, а задними стоял на дне тележки. И я сцепилась с покупателем — он докопался до кота, что ему якобы потом неприятно продукты покупать. На что я ответила: что мне после этого покупателя неприятно продукты покупать, — поделилась случаем сибирячка.
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