«Когда провинится — Эльвира Георгиевна»: какие необычные клички читатели НГС дают своим питомцам — обзор милых фото

В домах многих новосибирцев живут питомцы, и это не только кошки и собаки — некоторые заводят крыс и даже змей. Все они, конечно, прекрасны. Иногда хозяева подходят с фантазией к выбору кличек, поэтому имена питомцев могут удивлять. Мы собрали фотографии таких животных и спросили их владельцев, как питомцы получили свои клички. Смотрите и читайте в нашей подборке.
— Мы купили котенка бенгала, надо было назвать так, чтобы имя начиналось на букву Э. Нашли имя Элис, сокращенно — Эля. У меня была учительница в школе, Эльвира Георгиевна. Она была добрая, но иногда — строгая. И когда кошка пакостит, я строжусь и называю ее Эльвира Георгиевна. Так и прижилось. Когда провинится — Эльвира Георгиевна, когда все хорошо — Элис, — рассказала хозяйка кошки Светлана Бояркина.
Кота с необычной кличкой Альгимантас взяли из приюта в марте 2020 года. Ему около шести лет. Сейчас кот живет у сибирячки Екатерины Туманик.
— Был спасен волонтерами из подвала в Станиславском жилмассиве. По словам знатоков, это помесь тайской кошки крем-пойнт и рыжего кота. Очень добрый и спокойный, всех любит. Особенная страсть — еда. Весит больше 6 килограммов. Волонтеры назвали его Алекс, но я не могла выговорить это имя, поэтому у нас он стал Альгисом, а полное имя — Альгимантас. Для своих просто Алик. Откликается на все варианты, — объяснила владелица.
— Назвали Бэлла, потому что она красивая, Ивановна — потому что неизвестно, откуда взялась. Подобрали на улице полугодовалым щенком, покусанную клещами, сняли больше 20 штук. Сейчас ей десятый год. Идеальная, нежная, воспитанная леди! — говорит о своей питомице хозяйка.
Кошку Евдокию назвали в честь героини одноименного фильма и романа Веры Пановой. Домашние называют ее Дуняша Андреевна. А кот Эйгон Таргариен получил имя в честь персонажа сериала «Игра Престолов».
— Дома — просто Дыма в честь нашего предыдущего котика, который «ушёл за радугу» от старости, очень его любили, — добавила хозяйка котосемейства Людмила.
Мопс Кайфуша Евгеньевич, по словам его хозяйки, родился у недобросовестных заводчиков.
— Поехали смотреть породистую собаку, а приехали буквально в хлев. Большое количество собак и кошек, антисанитария, вонь и пьяная женщина. Конечно, никаких документов у щенка не было. И был он вялый и полуживой. А как иначе? Все питание собак — картофельные очистки. Мы ушли, но не смогли его оставить там, вернулись и выкупили собаку, — вспоминает владелица мопса Елена.
Три дня Кафуша провел под капельницами, ему ставили уколы. После этого пес немного повеселел. Мопса назвали Кайфом, потому что это — его образ жизни. Перевод имени с арабского языка — удовольствие и беспечное времяпровождение.
— Его рабочий день начинается с потягушки и поглаживаний на нашей кровати, потом — прогулка. Если на улице холодно, то иногда и на ручки просится. Затем мытье лап, плотный завтрак и сон. Потом игры, снова сон, прогулка, ласки и сон, — рассказала Елена.
— Мы его дома зовем Вася Бармалейкин, — говорит хозяйка котика Нелли Бухтоярова. — Разбойник он ещё тот. Любимцу нашему исполнится 2 года в феврале.
— Ласте 22 года. Маленькая, вороная, с белой звездочкой во лбу. На прогулке носит ногавки — защитное снаряжение на ногах. Издали напоминает ласты, — объяснила ее хозяйка.
Необычный дуэт питомцев — маисовый полоз Такхизис и кошка Луна. Пушистая кошечка получила такую кличку, потому что в детстве была полностью белой с голубыми глазами. Иногда они косят в сторону носа, что, по словам хозяйки, выглядит очень забавно.
— У неё есть ряд привычек: например, она прыгает с места на высоту 160 сантиметров. Любит лежать на боку, подложив передние лапки, сжатые в кулачки, под мордочку. Бегает по дому, потом врезается в угол, начинает его карябать и подпрыгивать. Ворует и прячет вещи. Сначала это были носки, что-то мелкое, теперь она подросла (очень рослая кошка весом 6 кг, ей 3 года) и уже ворует штаны. Ворует, прячет, потом наблюдает, как мы их ищем по дому. Если что-то кинуть, она это принесёт обратно. Любит «разговаривать» с птичками, сидя на подоконнике, — поделилась владелица.
Полоза назвали Такхизисом в честь Богини тьмы и Матери всех драконов из рок-спектакля «Последнее испытание». Сейчас змее 2 года, ее длина — 115 сантиметров. Этот вид вырастает до 130–150 сантиметров.
— Любит бывать на руках. Узнаёт своих (честно, не знаю, как), у нас на руках она сидит с удовольствием. С младшей дочкой 9 лет они даже целуются, тоже забавно смотрится, а вот от посторонних пытается активно сбежать. Кошка охотится за змеей, а змея за кошкой. Потому внимательно следим, когда выгуливаем змейку, — добавила хозяйка.
— Так случилось, что у меня родственница взяла ротвейлера и назвала Вася. Хотела, чтобы на «Вась-Вась-Вась» по двору несся большой пёс. А мы как раз этого котеныша подобрали, ну я говорю, что тогда мы своего Мухтаром назовем. Так и получилось. В июне ему будет 14 лет, ласково зовем Мухушка, — вспоминает историю клички хозяйка кота.
— Перец — помесь невской маскарадной кошки и обычного кота. Сейчас ему 7 лет. Он очень игривый, любит проводить время с хозяевами и лежать в коробках, которые ему не по размеру. При этом незнакомцам не доверяет, может сделать кусь из-за избыточного внимания. Мы так назвали его, потому что знали, что наш кот — крутой Перец, — говорит Александра Бруня.
— Кот наш породы мейн-кун, но «домус», то есть без документов, и родословная не оформлена. Ему 6,5 лет. Он иркутских кровей, переехал вместе с нами оттуда четыре года назад. Окрас называется «голубой солид ». По характеру спокойный, но сдержанный на ласку. Чужих не любит, в руки не даётся, — поделилась хозяйка Руслана.
— Кота зовут Честер, ему около 9 лет. Одни думают, что его назвали в честь сигарет. Другие — что в честь гепарда Честера — маскота чипсов Cheetos. На самом деле он у нас голубых кровей (по нему заметно), и имя искали среди всяческой знати, чтобы не жук лапкой потрогал, — объяснила Лиза. — Когда мы его подобрали на улице, он какое-то время жил на передержке у друзей семьи с рабочим именем Швепс. На когтях у него были ярко-голубые пластиковые накладки, кот был явно домашним, и мы несколько недель искали его хозяев, чтобы выяснить настоящее имя. А когда не нашли, переименовали в Честера. Граф Честер — это один из старых дворянских титулов в Англии, и у Честеров дома Плантагенетов на гербе были золотые львы с синими когтями. В общем, сложилось.
— Шуше в сентябре исполнится 9 лет, а кличку ей выбрали созвучную с именем мужа — Саша. Поискали в интернете и остановились на этом. Она понимает свое имя и откликается на него, а с возрастом стали называть ее Шуша Александровна.
Еще одна кошка с необычным именем — Вафля.
— Дочка сказала, что она похожа на вафлю, давай, говорит, назовем ее Вафелькой, ну мы и согласились. Нашей Вафельке 5 марта исполнится 3 года, мы отмечаем и поздравляем ее с днем рождения. Под елку ей тоже кладем подарок, — рассказала хозяйка кошки Марина. — Вафелька любит лежать на спине пузиком кверху, играем с ней в прятки, лазером, любит сидеть на ручках. Наша кошка — член семьи, мы ее очень сильно любим.
НГС делал подборку сиамских котов, которые живут у новосибирцев. Такие питомцы — настоящие аристократы в мире кошачьих, воплощение грации и изящества. Посмотрите и убедитесь сами.