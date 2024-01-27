«Когда провинится — Эльвира Георгиевна»: какие необычные клички читатели НГС дают своим питомцам — обзор милых фото

Кота с необычной кличкой Альгимантас взяли из приюта в марте 2020 года. Ему около шести лет. Сейчас кот живет у сибирячки Екатерины Туманик.

— Был спасен волонтерами из подвала в Станиславском жилмассиве. По словам знатоков, это помесь тайской кошки крем-пойнт и рыжего кота. Очень добрый и спокойный, всех любит. Особенная страсть — еда. Весит больше 6 килограммов. Волонтеры назвали его Алекс, но я не могла выговорить это имя, поэтому у нас он стал Альгисом, а полное имя — Альгимантас. Для своих просто Алик. Откликается на все варианты, — объяснила владелица.

