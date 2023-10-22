Котик подгорел! Новосибирцы показали своих сиамских котов — как животные меняют окрас в течение жизни

Мила испугала своих хозяев, когда начала менять окрас.



— У нас она живет 3 года уже, а подобрала ее на улице поздней осенью. Ее выбросили, видимо, из дома, потому что на ней был ошейник от блох. Очень сильно изменился окрас и потемнел, как на пузике, так и на спине. Не думала, что так будет. Сначала сын даже думал, что она где-то испачкалась, так как чернела на спине она пятнами. Характер вредный! Всегда такое ощущение складывается, что мы у нее в квартире живем, а не она у нас, — смеется читательница НГС Екатерина.