Котик подгорел! Новосибирцы показали своих сиамских котов — как животные меняют окрас в течение жизни

Сиамская кошка — настоящая леди в мире кошачьих. Правда, нередко ее путают с тайской кошкой: шерсть обеих с возрастом будто подгорает. Вот только тайцы крупнее и мощнее, а сиамы — воплощение изящности и грации. В любом случае, обе породы не оставляют равнодушными никого. Для многих владельцев становится сюрпризом, что белоснежный котенок начинает постепенно «подгорать». Смотрим, как менялись питомцы новосибирцев.
Нашу подборку открывает Гизмо! Он почти 18 лет живет в любящей семье.
— Дочь назвала котёнка Гизмо. Если кто-то помнит фильм «Гремлины», то персонаж оттуда. Не буди лихо, пока оно тихо. Это было в детстве. Один раз даже за птичкой полетел с 5 этажа. Я вниз бегу, реву... Смотрю — стоит, схватила и в клинику. Там посмотрели, рентген сделали. А потом спросили, в каких войсках тренировку проходил. Все цело. А меня успокоительным откачивали. Сейчас это добрейший и спокойный мужчина. Очень любит свою подружку Басю и собаку Нику. Каждую ночь укладывает меня спать и охраняет на подушке рядом, — рассказывает с любовью о питомце читательница НГС Ирина.
— Был светленький раньше. А сейчас потемнел и окосел, — прислала фото читательница НГС Муся.
Мила испугала своих хозяев, когда начала менять окрас.
— У нас она живет 3 года уже, а подобрала ее на улице поздней осенью. Ее выбросили, видимо, из дома, потому что на ней был ошейник от блох. Очень сильно изменился окрас и потемнел, как на пузике, так и на спине. Не думала, что так будет. Сначала сын даже думал, что она где-то испачкалась, так как чернела на спине она пятнами. Характер вредный! Всегда такое ощущение складывается, что мы у нее в квартире живем, а не она у нас, — смеется читательница НГС Екатерина.
— На втором фото видно, что наша кошка Миська со временем стала темнеть. Характер ласковый, без человека практически не может находиться. Не хулиганит, очень умная, всегда встречает тех, кто приходит. Чужих боится и на контакт не идет, — объяснила читательница Анна.
Босе уже 11 лет.
— Веселая кошечка, любит хулиганить, но знает, что ей в доме делать можно, а что нельзя. Пока была котёнком — беленькая…Сейчас — кофе с молоком. Мордашка с возрастом стала седеть. Для своих она очень добрая, ласковая, но чужих не подпускает, — отметила читательница НГС Юлия.
Кошке Сонечке в сентябре исполнился 21 год!
— Она бодра и жизнерадостна! Живет со мной полжизни. Хорошая порода, с ней нет проблем! — уверяет читательница НГС.
У Пуши очень хорошо «подгорел» окрас.
— Любопытный, нежнейший, ревнивый, разговорчивый. При появлении второго кота замкнулся в себе. Окрас меняется от времени года. Хочу добавить, что он метис, но унаследовал гены сиамского кота очень явно. Не хулиганит, и другому коту не дает, дисциплинирован. Охотник, иногда может быть агрессивен с другими котами, первый идет на контакт, может защититься, — отметила читательница НГС Мария.
На прошлых выходных новосибирцы показали своих шикарных мейн-кунов — 15 пушистых гигантов.