Познаёт мир под присмотром матери: подросшего детеныша мартышек Диана сняли в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило с начала этого года несколько животных обзавелись потомством. Так, в январе у мартышек Диана появился малыш. Подросшего обитателя шумной стаи приматов сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
Как сообщили в зоопарке, детеныш всё время находится с матерью. Члены семьи проявляют интерес к самому младшему, но стараются держать дистанцию, так как самка может начать вести себя агрессивно, защищая малыша.
На кадрах можно заметить черно-белого детеныша мартышек, который с любопытством осматривает вольер.
Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году. Мартышки предпочитают жить семейными группами, в которых один взрослый самец и несколько самок.
В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило детеныш патагонских мар залез в миску с едой и за обе щеки уплетает свежие овощи.