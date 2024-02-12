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Познаёт мир под присмотром матери: подросшего детеныша мартышек Диана сняли в Новосибирском зоопарке

Малыш появился на свет в конце января

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Малыш находится с матерью

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В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило с начала этого года несколько животных обзавелись потомством. Так, в январе у мартышек Диана появился малыш. Подросшего обитателя шумной стаи приматов сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Как сообщили в зоопарке, детеныш всё время находится с матерью. Члены семьи проявляют интерес к самому младшему, но стараются держать дистанцию, так как самка может начать вести себя агрессивно, защищая малыша.

На кадрах можно заметить черно-белого детеныша мартышек, который с любопытством осматривает вольер.

Пара мартышек этого редкого вида пополнила коллекцию приматов Новосибирского зоопарка в 2007 году. Мартышки предпочитают жить семейными группами, в которых один взрослый самец и несколько самок.

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило детеныш патагонских мар залез в миску с едой и за обе щеки уплетает свежие овощи.

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