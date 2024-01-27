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Маленький, но прожорливый: детеныш патагонских мар залез в миску с едой — милое видео из Новосибирского зоопарка

Эти животные живут в нашем зоопарке с 2010 года

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Патагонские мары — дальние родственники морских свинок

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В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило детеныш патагонских мар залез в миску с едой и за обе щеки уплетает свежие овощи. Милое видео сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видно, как малыш забрался на гору овощей, которые в качестве лакомства принесли марам сотрудники зоопарка. Взрослые особи не стали прогонять детеныша, а выстроились вокруг миски и тоже наслаждаются свежей едой.

Впервые патагонские мары проявились в Новосибирском зоопарке в мае 2010 года. Шесть особей привезли из Германии. Уже спустя пару месяцев, в сентябре, они дали первое потомство. На свет появилось сразу трое детенышей.

Патагонские мары относятся к отряду грызунов семейства свинковых, что делает их дальними родственниками морских свинок. Обитают в засушливых районах Патагонии, питаются только травами и зерновыми. В зоопарках же рацион питания патагонской мары более разнообразен, помимо трав и зерновых, в него входят побеги деревьев и овощи.

Ранее стало известно, что Новосибирский зоопарк изменил режим работы из-за увеличения продолжительности светового дня. С 27 января зоопарк будет работать до 19:00.

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