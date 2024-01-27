Конец зимы близко: зоопарк Новосибирска перешел на новый режим работы — когда его можно посетить

В Новосибирске зоопарк изменил режим работы из-за увеличения продолжительности светового дня. С этой субботы, 27 января, зоопарк будет работать до 19:00.
Как рассказали в телеграм-канале зоопарка имени Шило, в будние дни зоопарк будет начинать работать в 10:00 и заканчивать в 19:00. В выходные с 09:00 до 19:00. Кассы прекращают работать в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.
Напоминаем, что с 7 ноября прошлого года зоопарк работал до 18:00, а кассы прекращали продавать билеты в 17:00.
На этой неделе стало известно, что медведицу перевезли в зоопарк Ижевска. В мэрии Новосибирска рассказали, что с медвежонком Норди, братом Шайни.