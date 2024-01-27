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Конец зимы близко: зоопарк Новосибирска перешел на новый режим работы — когда его можно посетить

Изменения связаны с изменением светового дня

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Зимний режим работы зоопарка подходит к концу

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В Новосибирске зоопарк изменил режим работы из-за увеличения продолжительности светового дня. С этой субботы, 27 января, зоопарк будет работать до 19:00.

Как рассказали в телеграм-канале зоопарка имени Шило, в будние дни зоопарк будет начинать работать в 10:00 и заканчивать в 19:00. В выходные с 09:00 до 19:00. Кассы прекращают работать в 18:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход.

Напоминаем, что с 7 ноября прошлого года зоопарк работал до 18:00, а кассы прекращали продавать билеты в 17:00.

На этой неделе стало известно, что медведицу перевезли в зоопарк Ижевска. В мэрии Новосибирска рассказали, что с медвежонком Норди, братом Шайни.

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ЗоопаркКассыРежим работыНовосибирск
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