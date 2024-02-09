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Рыси готовятся к весне: милое видео с ухаживаниями больших кошек сняли в Новосибирском зоопарке

На кадрах рыси моют друг друга

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Животные чувствуют приближение тепла

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Приближение весны ощущают не только люди, но и животные. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило опубликовал видео, на котором пара рысей мило моют друг друга. Кадры появились в официальной группе во «ВКонтакте».

На видео Лекс и Бусинка ухаживают друг за другом, вылизывая шерсть. Затем одна из диких кошек уткнулась в грудь партнеру, а другая рысь продолжила наводить красоту.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» указано, что рыси «неизменно показывают себя образцовыми родителями». Бусинка стала мамой во второй раз в 2017 году, за год до этого у нее также родились детеныши. В Новосибирском зоопарке рыси размножаются с 1968 года.

Дымчатый леопард Юси устроила день чистоты в Новосибирском зоопарке. Уходовые процедуры дикой кошки сняли на видео.

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РысиЗоопаркЖивотныеНовосибирск
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