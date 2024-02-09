Рыси готовятся к весне: милое видео с ухаживаниями больших кошек сняли в Новосибирском зоопарке

Приближение весны ощущают не только люди, но и животные. Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило опубликовал видео, на котором пара рысей мило моют друг друга. Кадры появились в официальной группе во «ВКонтакте».
На видео Лекс и Бусинка ухаживают друг за другом, вылизывая шерсть. Затем одна из диких кошек уткнулась в грудь партнеру, а другая рысь продолжила наводить красоту.
В группе Новосибирского зоопарка во «ВКонтакте» указано, что рыси «неизменно показывают себя образцовыми родителями». Бусинка стала мамой во второй раз в 2017 году, за год до этого у нее также родились детеныши. В Новосибирском зоопарке рыси размножаются с 1968 года.
Дымчатый леопард Юси устроила день чистоты в Новосибирском зоопарке. Уходовые процедуры дикой кошки сняли на видео.