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Дымчатый леопард Юси показала, как она тщательно умывается, — милое видео из Новосибирского зоопарка

Леопарды живут в Новосибирске с 2013 года

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После наведения красоты Юси устроилась отдыхать в удобном гамаке

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Дымчатый леопард Юси устроила день чистоты в Новосибирском зоопарке. Уходовые процедуры дикой кошки сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах большая кошка тщательно вылизывает шерстку, не обращая внимания на посетителей зоопарка. После того как с наведением красоты было покончено, Юси устроилась отдыхать в удобном гамаке.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Дымчатый леопард поступил в Новосибирский зоопарк 15 января 2013 года. Полуторагодовалого самца по имени Шан привезли из зоопарка города Усти-над-Лабем, Чехия. Через месяц к нему приехала подруга — 7-месячная Яви. Она родилась в зоопарке чешского города Острава в июле 2012 года. В 2021 году привезли в зоопарк еще пару дымчатых леопардов.

Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также в этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.

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