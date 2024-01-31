Дымчатый леопард Юси показала, как она тщательно умывается, — милое видео из Новосибирского зоопарка

Дымчатый леопард Юси устроила день чистоты в Новосибирском зоопарке. Уходовые процедуры дикой кошки сняла на видео постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.
На кадрах большая кошка тщательно вылизывает шерстку, не обращая внимания на посетителей зоопарка. После того как с наведением красоты было покончено, Юси устроилась отдыхать в удобном гамаке.
Дымчатый леопард поступил в Новосибирский зоопарк 15 января 2013 года. Полуторагодовалого самца по имени Шан привезли из зоопарка города Усти-над-Лабем, Чехия. Через месяц к нему приехала подруга —
Ранее Новосибирский зоопарк подвел итоги года. В 2023 году в зоопитомнике на свет появились 900 детенышей животных. Сейчас коллекция зоологического парка — это почти 800 видов животных и птиц со всей планеты. Также в этом году построили павильон для бинтуронгов и древесных кенгуру. Что еще нового появилось в зоопарке, читайте по ссылке.