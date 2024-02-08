«Меню для любимого хвостика»: в Новосибирске предлагают услуги собачьего повара — абонемент стоит от 300 тысяч

В Новосибирске предлагают услуги повара для собак. Предлагается абонемент на год и полноценное питание для питомца. Объявление разместили на сайте Avito.
— Индивидуальный повар для собак. Предлагаем услугу по кормлению Вашего питомца. Это не доставка еды. Это настоящий годовой абонемент на персональное меню для любимого хвостика, состоящее из самых вкусных и полезных блюд и десертов, — сообщил автор объявления.
Индивидуальный повар для собак предлагает составлять персональное сбалансированное меню питания с учётом особенностей породы и индивидуальных особенностей конкретного питомца, коррекцию заболеваний любой сложности, свежие блюда из фермерских продуктов, регулярную доставку по графику, рекомендации и советы, душевное общение и искреннюю любовь.
Стоимость годового абонемента начинается от 300 тысяч рублей. Аналогичных объявлений в Новосибирске и за его пределами найти не удалось.
— Вам остаётся только любить и быть любимым хозяином для своего хвостика, — отмечено в объявлении.
Ранее НГС писал о том, что на Avito сибирячка продает в интернете реалистичных кошек и собак, которых валяет из шерсти. Они выглядят, как живые.