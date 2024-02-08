Сибирячка сняла на видео завтрак белого медведя — чем кормят Кая в зоопарке?

Кай родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 2007 года. В Новосибирск он переехал в 2008 году. Белый медведь считается вторым по величине сухопутным хищником на планете после гребнистого крокодила. Масса животного может достигать 800 килограммов. Примечательно, что подошвы лап у белых медведей покрыты шерстью, это позволяет им не скользить по льду и не мерзнуть.

