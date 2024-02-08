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Сибирячка сняла на видео завтрак белого медведя — чем кормят Кая в зоопарке?

После перекуса медведь решил вздремнуть

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Кай живет в Новосибирске с 2008 года

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Постоянная посетительница Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило Анна Новикова сняла на видео завтрак белого медведя Кая. Судя по кадрам, рацион огромного медведя весьма разнообразен. Сотрудники зоопарка приготовили для Кая порцию из рыбы и свежих овощей.

На кадрах видно, как медведь с удовольствием кушает свой завтрак, а после перекуса решает немного вздремнуть.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Кай родился в Санкт-Петербурге 27 ноября 2007 года. В Новосибирск он переехал в 2008 году. Белый медведь считается вторым по величине сухопутным хищником на планете после гребнистого крокодила. Масса животного может достигать 800 килограммов. Примечательно, что подошвы лап у белых медведей покрыты шерстью, это позволяет им не скользить по льду и не мерзнуть.

Ранее медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео.

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Белый медведь КайЖивотныеЗоопаркНовосибирск
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