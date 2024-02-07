Бездомный пес попал в капкан — его пришлось вылавливать и вести в клинику

— Пёс бездомный, но его знают и кормят всем частным сектором. В основном, тусуется у одной очень доброй женщины в ограде. Но, конечно же, ни к кому не подходит и не даётся в руки! По другому, к нам бы не обратились, — рассказали в «ГБР_ZOO_НСК».