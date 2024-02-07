Бездомный пес попал в капкан — его пришлось вылавливать и вести в клинику

Бездомный пес попал лапой в капкан в частном секторе Новосибирска. Как рассказали в группе «ГБР_ZOO_НСК» во Вконтакте, к волонтерам на этой неделе, 5 февраля, обратилась девушка с просьбой отловить пострадавшую собаку.
— Пёс бездомный, но его знают и кормят всем частным сектором. В основном, тусуется у одной очень доброй женщины в ограде. Но, конечно же, ни к кому не подходит и не даётся в руки! По другому, к нам бы не обратились, — рассказали в «ГБР_ZOO_НСК».
Крупного кобеля местные жители прозвали Малыш. Волонтеры ловили пса с помощью специального сачка. Собаку погрузили в технику и увезли в ветклинику.
Малышу под наркозом сняли капкан и хирург осмотрел его лапку.
— Парню очень повезло. Пальчики целые, пострадала только кожа. Всё обработали и оставили его на ночь в стационаре. Ему поставили комплексную прививку и обработали от паразитов, — рассказали волонтеры.
Вчера, 6 февраля, собаку выпустили на прежнее место обитания
У жительницы Новосибирска после прогулки погибли собаки — метисы Микки и Ева. Она считает, что их могли отравить.