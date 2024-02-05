«Шок от увиденного»: двухголовый теленок родился в Новосибирской области — жуткие фото мутанта

В Новосибирской области корова родила двухголового теленка. Уникальный случай произошел в селе Калачи Карасукского района.
Об этом сообщили на странице районного управления ветеринарии во «ВКонтакте». Уточняется, что специалист ведомства выезжал на место на родовспоможение коровы — животное не могло самостоятельно отелиться.
— Родовспоможение длилось около трех часов, — указано в сообщении.
Выяснилось, что плод оказался слишком большим и не сможет сам выйти из тела матери. Врачи решили ампутировать животному передние конечности, чтобы извлечь теленка из матки.
— После того как была произведена ампутация, при помощи акушерских крючков смогли извлечь плод, без угрозы жизни для коровы. При извлечении плода был шок от увиденного: оказалось, что плод имеет генетические изменения, — сообщили специалисты.
На странице «ГБУ НСО Управление ветеринарии Карасукского района» во «ВКонтакте» перечислили, что может вызвать мутации у животных. Специалисты сообщили, что основными причинами рождения таких особей выступает изменение генома.
— Факторами мутациями у животных являются объекты внешней и внутренней среды. Мутации возникают самопроизвольно на протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях, — сказано в сообщении. — Мутациями называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных воздействий, а также в искусственных (экспериментальных) условиях.
Уточняется, что генетические изменениях также могут возникать при близкородственном скрещивании животных.
Зимой прошлого года ветеринары опровергли существование чупакабры. Специалисты заявили, что на домашний скот нападают и обескровливают его дикие животные, а не необычное существо.