«Шок от увиденного»: двухголовый теленок родился в Новосибирской области — жуткие фото мутанта

Выяснилось, что плод оказался слишком большим и не сможет сам выйти из тела матери. Врачи решили ампутировать животному передние конечности, чтобы извлечь теленка из матки.



— После того как была произведена ампутация, при помощи акушерских крючков смогли извлечь плод, без угрозы жизни для коровы. При извлечении плода был шок от увиденного: оказалось, что плод имеет генетические изменения, — сообщили специалисты.