У мартышек диана родился детеныш — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке у мартышек диана родился детеныш. Нового обитателя зоологического парка сняла на видео сибирячка Анна Новикова.
На кадрах можно заметить черно-белого детеныша мартышек, который с любопытством осматривает вольер. Малыш попытался сбежать от мамы, но ему не позволили взрослые.
Как сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило, малыш появился на свет в конце января. Детеныш вместе с матерью находятся в вольере с сородичами.
— Детеныш крепко держится за мамину шерсть, а самка бережно прикрывает его рукой. Члены семейной группы проявляют интерес к самому младшему, но знают, что надо держать дистанцию, иначе самка будет недовольна, — пояснили в зоопарке.
Также в Новосибирском зоопарке за несколько дней до нового года появился на свет детеныш у очковых лангуров.