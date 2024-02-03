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У мартышек диана родился детеныш — милое видео из Новосибирского зоопарка

Он появился на свет в конце января

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Малыш находится с матерью

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В Новосибирском зоопарке у мартышек диана родился детеныш. Нового обитателя зоологического парка сняла на видео сибирячка Анна Новикова.

На кадрах можно заметить черно-белого детеныша мартышек, который с любопытством осматривает вольер. Малыш попытался сбежать от мамы, но ему не позволили взрослые.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило, малыш появился на свет в конце января. Детеныш вместе с матерью находятся в вольере с сородичами.

— Детеныш крепко держится за мамину шерсть, а самка бережно прикрывает его рукой. Члены семейной группы проявляют интерес к самому младшему, но знают, что надо держать дистанцию, иначе самка будет недовольна, — пояснили в зоопарке.

Также в Новосибирском зоопарке за несколько дней до нового года появился на свет детеныш у очковых лангуров.

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