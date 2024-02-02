Есть и котенок, и пингвин: в Новосибирском зоопарке родились детеныши у семи видов животных

В Новосибирском зоопарке у семи видов животных родились детеныши. Пока некоторых из них увидеть не получится, потому что мамы оберегают их и прячут от посторонних глаз. Об этом 2 февраля рассказали на странице питомника во «ВКонтакте».
В семье ржаво-рыжих кошек родился котенок. Пока он очень мал для прогулок, все время находится с мамой. Самка выходит из своего домика только поесть. Также кошка не подпускает к детенышу самца и старшую дочь, она стала более настороженной по отношению к сотрудникам зоопарка.
Детеныш родился и у мартышек Диана. Он постоянно находится с мамой, крепко держится лапками за ее шерсть. Другие мартышки интересуются детенышем, но не подходят близко, чтобы не нервировать его мать.
Кроме этого, трое малышей родились у тайр — хищников из семейства куньих. Пока мать скрывает их от посторонних. А 16 января на свет появился пингвиненок Гумбольта.
— В силу разных причин мы забрали яйцо на искусственное инкубирование и выкармливаем птенца тоже искусственно. Сейчас ему исполнилось две недели, он уже содержится в открытом брудере. Маленький пингвин быстро растет, но внешне еще сильно отличается от родителей. Он покрыт серым пухом и пройдет несколько линек, прежде чем он станет похожим на маму и папу, — цитирует зоопарк зоолога Марию Весенину.
В семействе патагонских мар детеныши родились у двух самок. Также потомством обзавелись игрунки Жоффруа и краснорукие тамарины. Еще малыши родились в секторе копытных:
— В январе на свет появились камерунские козлята. Они всюду следуют за мамой и активно осваивают пространство вольера.
С приходом потепления постоянной гостье Новосибирского зоопарка Анне Новиковой удалось снять на видео сразу трех манулов в вольере во время прогулки. Эти животные отличаются своей скрытностью. Посмотрите на видео, чем они занимались.