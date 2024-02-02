Есть и котенок, и пингвин: в Новосибирском зоопарке родились детеныши у семи видов животных

В семье ржаво-рыжих кошек родился котенок. Пока он очень мал для прогулок, все время находится с мамой. Самка выходит из своего домика только поесть. Также кошка не подпускает к детенышу самца и старшую дочь, она стала более настороженной по отношению к сотрудникам зоопарка.

