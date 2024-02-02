freedom
Реклама
СЕЙЧАС -6°С
Пробки 3/10
usd 90.23
eur 97.40
СрочноСкандал из-за наследства купюрами «Банка приколов»
Все новости
Все новости

Сразу трое вышли: как манулы встречают потепление — милое видео из Новосибирского зоопарка

Зима начала сдавать свои позиции

376

Диких котов смогли увидеть посетители

Поделиться

В Новосибирск пришло потепление и манулы в зоопарке решили покинуть свои домики. Обычно дикие коты предпочитают не показываться на глаза посетителей.

Постоянной гостье Новосибирского зоопарка Анне Новиковой удалось снять на видео сразу трех манулов в вольере на прогулке. Один из них точил коготки, а другие грелись на солнышке.

Вышел из укрытия даже один из самых возрастных манулов зоопарка — Караганда!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова / YouTube

Но на прошлой неделе в Новосибирском зоопарке у манулов не было настроения общаться с посетителями, поэтому гости увидели меховые шары. Так, манул Адель развернулась спиной и отказывалась поворачиваться.

По теме

МанулНовосибирский зоопаркЗоопаркМилое видео
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter