Сразу трое вышли: как манулы встречают потепление — милое видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирск пришло потепление и манулы в зоопарке решили покинуть свои домики. Обычно дикие коты предпочитают не показываться на глаза посетителей.
Постоянной гостье Новосибирского зоопарка Анне Новиковой удалось снять на видео сразу трех манулов в вольере на прогулке. Один из них точил коготки, а другие грелись на солнышке.
Вышел из укрытия даже один из самых возрастных манулов зоопарка — Караганда!
Но на прошлой неделе в Новосибирском зоопарке у манулов не было настроения общаться с посетителями, поэтому гости увидели меховые шары. Так, манул Адель развернулась спиной и отказывалась поворачиваться.