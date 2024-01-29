«Кеша, гениально!» Как лучший в мире мейн-кун играл роль Кота Бегемота в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

25 января состоялась премьера очередной экранизации булгаковского романа «Мастер и Маргарита». Фильм режиссера Михаила Локшина стал
Одной из самых запоминающихся ролей в фильме сыграл актер, которому едва исполнилось
Какие животные могут попасть в кино
На самом деле животные снимаются в кино с незапамятных времен. Первый фильм с участием четырехлапого актера вышел в далеком 1896 году под руководством братьев Люмьер. В нем лев ходил из стороны в сторону по клетке, внимательно смотря на кусок мяса в руке оператора. Название фильма, как и сюжет, незамысловато — «Лев, Лондонский зоологический сад».
С тех пор киноиндустрия значительно поменялась. Сейчас во многих фильмах вместо настоящих животных используют модели, созданные с помощью компьютерной графики. Да, подобный подход требует большого бюджета, но зато существенно облегчает жизнь съемочной команде, так как операторам не требуется прикладывать нечеловеческих усилий, чтобы снять животное на камеру «как надо».
Впрочем, бывают и исключения. Иногда режиссеры проводят самые настоящие кастинги для животных. Основных условий для попадания в фильм ровно два: соответствие внешнего вида животного типажу киногероя и умение держаться на сцене (спокойный характер, готовность к обучению, стрессоустойчивость и так далее).
Кот Иннокентий блестяще вписался в оба условия. Он — огромный черный породистый мейн-кун, как и Кот Бегемот из романа. Также Кеша с четырехмесячного возраста позирует перед публикой на самых разнообразных выставках, поэтому ему и удается правильно смотреться в кадре, не пугаясь незнакомых людей и шума. К сожалению, мало какая домашняя Мурка может похвастать такими же навыками.
По словам хозяйки кота Екатерины Соловьевой, настоящее имя Кеши — ProbonoAstra Ace Berg, а родился он в октябре
Мейн-кун — порода самых крупных кошек в мире. Вес самца мейн-куна может достигать
Кот Иннокентий стал чемпионом мира уже в 2018 году, таким образом став лучшим мейн-куном в мире. Также он неоднократно признавался лучшим ньютером (кастратом. — Прим. ред.) в России и в мире — из-за специфики кошачьих конкурсов кастрированные и стерилизованные животные соревнуются отдельно от тех, кто еще может иметь потомство.
— Кеша начал свою выставочную карьеру в 4 месяца и на данный момент прошел больше сотни выставок, где становился победителем рингов и шоу, — рассказала MSK1.RU хозяйка кота Екатерина. — В
Как Кеша снимался в фильме
Несмотря на свою породистость и известность в кошачьем мире, Кеша попал на съемки не сразу. По словам Екатерины, никто из продюсеров к ней лично не приходил — она сама увидела в интернете объявление о поиске черных мейн-кунов для фильма. Недолго думая, женщина отправила фотографии своих кошек. Через некоторое время ее пригласили на пробы в «Мосфильм», где Кешу сразу одобрили на главную роль. Интересно, что тут же назначили и дублера — его родную сестру Мушу.
— На «Мосфильм» мы приехали с Кешей и его сестрой Мушей, — объяснила Екатерина. — На пробах был еще один кот. Пробы проходили на улице, наши кошки спокойно отнеслись к свежему воздуху, а другой котик очень переживал о смене обстановки. В итоге режиссер сказал, что в кадре Кеша смотрится лучше, а Муша будет его дублером.
Впрочем, дублер ему так и не понадобился. С первого дня черный мейн-кун прекрасно справлялся со своими нелегкими актерскими обязанностями, не боясь ни улицы, ни шума.
— После первого съемочного дня стало понятно, что великому актеру Иннокентию дублеры не нужны, — улыбаясь, рассказала хозяйка кота Екатерина. — По времени съемочные дни длились от 6 до
— В основном, съемки проходили на улице и, если честно, я очень переживала, чтобы кот не совершил побег, так как от любого резкого звука наши кошки бегут в разные стороны, сверкая пятками. Но на удивление Кеша вел себя очень спокойно и выполнял всё, что от него хотели, — дополнила Екатерина.
По словам «хозяйки Кота Бегемота», Кеша настолько хорошо вжился в роль, что даже удостоился похвалы от режиссера картины Михаила Локшина. Что уж тут говорить о дрессировщице кота Люсе Шулеповой, которая назвала его идеальным актером.
— Кеша был настолько неотразим, что однажды режиссер сказал в микрофон: «Кеша, гениально! Гениально!» — с гордостью рассказала заводчица Екатерина. — Все сцены с Кешей отрабатывала дрессировщица Люся Шулепова. В каком-то интервью она сказала, что Кеша — идеальный кот, так как кошки и улица несовместимы. Конечно, свет, шум, незнакомые люди — всё это стресс для кошки. Но у нас огромный выставочный опыт, так что Кеша не стрессовал.
Стоит отметить, что в фильме кое-где используется анимационная версия Кеши, созданная с помощью компьютерной графики. Для этого кота специально фотографировали со всех сторон. Но в целом большинство сцен с котом в фильме сняты «натурно».
«А где кот?»
Вообще у Кеши довольно сложный характер. В молодости он был достаточно наглым и своевольным. Правда, сейчас он смягчился и довольно дружелюбен, как и все мейн-куны. Однако его не так-то просто заставить делать то, чего он сам не хочет.
— В жизни Кеша очень похож на своего киногероя! Очень самодостаточный и умный кот! — хвалит своего питомца Екатерина. — Требует еду, когда ее мало; требует открыть ему дверь, когда он хочет пойти гулять; троллит свою сестру и вообще ведет себя как хозяин всего кошачьего прайда.
Тем не менее Иннокентий быстро понравился всем членам съемочной группы. Особо теплые отношения у него сложились с Евгением Цыгановым, сыгравшим роль Мастера. А вот с Юрием Борисовым, который озвучил кота Бегемота в фильме, Иннокентий, к сожалению, не знаком. Юрий Борисов известен по ролям в фильме «Калашников» и хулигана в популярном сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»
— Кеша был любимцем публики. Особенно трогательные отношения у Кеши сложились с Мастером! Какие трюки Евгений делал с котом, такое своевольное отношение к себе Кеша не позволил бы никому, кроме Мастера, — смеясь, заметила Екатерина.
23 января, за два дня до премьеры, на предпоказе фильма произошел интересный казус. Актеры выстроились для группового фото, но совершенно забыли про кота. Многие из них даже не знали, что именно кот Кеша снимался с ними вместе, так как у них не было общих сцен.
Однако Евгений Цыганов не забыл про своего друга по съемочной площадке. Он не поленился, нашел кота и взял его на руки для общей фотографии.
— Огромное спасибо Евгению Цыганову, который спросил: «А где кот?», когда актеры и члены съемочной группы выстроились на красной дорожке для финального фото, — рассказала хозяйка кота Кеши. — Евгений пришел за Кешей со словами: «Это фото бессмысленно без Кеши», забрал у нас кота, отнес его в фотозону и потом сам принес его обратно, так что благодаря ему Кеша есть на общей фотографии!
По словам Екатерины, самое главное для нее и ее артистичного кота не гонорар, а участие в фильме.
— Тут дело даже не в гонораре, а в самом факте, что кот снимался в фильме по великому роману «Мастер и Маргарита». Иннокентий останется в истории, и на него будет смотреть вся страна! — рассказала заводчица мейн-кунов Екатерина. — Все наши знакомые и друзья обязательно пойдут смотреть Кешу на большом экране! Я всем очень рекомендую посмотреть фильм и не относиться к нему как к стопроцентному пересказу романа.
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