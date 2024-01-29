«Кеша, гениально!» Как лучший в мире мейн-кун играл роль Кота Бегемота в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Впрочем, бывают и исключения. Иногда режиссеры проводят самые настоящие кастинги для животных. Основных условий для попадания в фильм ровно два: соответствие внешнего вида животного типажу киногероя и умение держаться на сцене (спокойный характер, готовность к обучению, стрессоустойчивость и так далее).

Кот Иннокентий блестяще вписался в оба условия. Он — огромный черный породистый мейн-кун, как и Кот Бегемот из романа. Также Кеша с четырехмесячного возраста позирует перед публикой на самых разнообразных выставках, поэтому ему и удается правильно смотреться в кадре, не пугаясь незнакомых людей и шума. К сожалению, мало какая домашняя Мурка может похвастать такими же навыками.