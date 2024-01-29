Обед смешных обезьянок новосибирского зоопарка попал на видео — озорной детеныш накинулся на угощения

В новосибирском зоопарке 26 января сняли на видео обед маленьких обезьянок саймири или беличьих обезьян. Маленькие обезьянки всем семейством ели фрукты.
Жительница Новосибирска Анна Новикова разместила ролик на YouTube и в социальных сетях.
На видеозаписи маленькие обезьянки со смешными мордочками сидят на пеньке, куда им выложили различные фрукты и лакомства представители зоопарка. В какой-то момент к самцу и самке спустился их детеныш, украл со стола фрукт, а затем забрался на родительницу. После этого детеныш маленькой обезьянки несколько раз возвращался к столу и снова забирался на мать.
По данным большой российской энциклопедии, саймири или беличьи обезьяны живут на деревьях в лесах, чаще около воды. Активны утром и вечером, днём предпочитают отдыхать. Питаются фруктами, ягодами, орехами, семенами, листьями, насекомыми и мелкими позвоночными. Живут группами по 10–30 особей в сложной социальной структуре. Половая зрелость наступает в 3 года у самок и в 5 лет у самцов. В неволе живут до 30 лет.
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