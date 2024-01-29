Обед смешных обезьянок новосибирского зоопарка попал на видео — озорной детеныш накинулся на угощения

На видеозаписи маленькие обезьянки со смешными мордочками сидят на пеньке, куда им выложили различные фрукты и лакомства представители зоопарка. В какой-то момент к самцу и самке спустился их детеныш, украл со стола фрукт, а затем забрался на родительницу. После этого детеныш маленькой обезьянки несколько раз возвращался к столу и снова забирался на мать.