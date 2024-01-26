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Дальневосточный леопард попытался напасть на посетителей Новосибирского зоопарка — видео

Таким способом большая кошка охраняет территорию

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В Новосибирске леопарды содержатся с 1970 года

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В Новосибирском зоопарке дальневосточный леопард попытался напасть на посетителей. На видео, которое сняла сибирячка Анна Новикова, большая кошка на огромной скорости побегает к ограждению и грозно шипит на гостей зоопитомника.

Как написала сибирячка, таким образом леопард охраняет свою территорию от посторонних.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анна Новикова

Дальневосточный леопард — самый редкий из подвидов леопарда. Эти животные находятся на грани исчезновения. В Новосибирске они содержатся с 1970 года.

Других редких представителей семейства кошачьих заметили в Республике Алтай. Котята сломали видеоловушку в Сайлюгемском национальном парке.

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