Дальневосточный леопард попытался напасть на посетителей Новосибирского зоопарка — видео

В Новосибирском зоопарке дальневосточный леопард попытался напасть на посетителей. На видео, которое сняла сибирячка Анна Новикова, большая кошка на огромной скорости побегает к ограждению и грозно шипит на гостей зоопитомника.
Как написала сибирячка, таким образом леопард охраняет свою территорию от посторонних.
Дальневосточный леопард — самый редкий из подвидов леопарда. Эти животные находятся на грани исчезновения. В Новосибирске они содержатся с 1970 года.
Других редких представителей семейства кошачьих заметили в Республике Алтай. Котята сломали видеоловушку в Сайлюгемском национальном парке.